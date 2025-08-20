Du šimtus studentų iškraustė iš bendrabučio ir paliko stovėti tuščią – kas vyksta?

Apie tai, kad reikės ieškoti naujo būsto, VDU Žemės ūkio akademijoje studijuojantys ir 10-ajame bendrabutyje įsikūrę jaunuoliai sužinojo dar prieš metus.
Pranešimai apie nutraukiamas nuomos sutartis buvo motyvuojami planuojamais remonto darbais.
Universiteto atstovai žadėjo studentams parūpinti gyvenamąjį plotą kituose bendrabučiuose, tačiau iškart pripažino, kad visiems vietos gali ir neužtekti.
Nelaukdami paskutinės minutės dalis studentų į naujos pastogės paieškas patraukė dar prieš mokslo metų pradžią, kad nereikėtų kraustytis jų viduryje.
2024-ųjų rugpjūtį įvyko ir viešas projekto pristatymas visiems juo besidomintiems žmonėms.
Tiek iš bendrabučio iškraustyti studentai, tiek Akademijos gyventojai stebisi, kad praėjo daugiau kaip pusmetis nuo paskelbtos datos, tačiau jokie darbai nevyksta. Prie pastato stovi tik senas informacinis stendas.
„Studentams iš anksto buvo pranešta, kad reikės išsikraustyti. Žinoma, dalis jų nebuvo patenkinti tokiais pokyčiais“, – kalbėjo VDU Studentų atstovybės prezidentė Vitalija Jakubaitytė.
Ji gyrė universiteto vadovybės pastangas aprūpinti studentus būstu, tačiau negalėjo atsakyti, ar visiems iš šio bendrabučio iškeldintiems jaunuoliams buvo pasiūlyta kita gyvenamoji vieta.
Ar vertėjo iškeldinti studentus, jeigu darbai lig šiol nepasidėjo?
„Ketinimai buvo kitokie, tačiau kartais sugriūva net geriausi planai“, – svarstė V.Jakubaitytė.
VDU studentų atstovybės kol kas nepasiekė informacija, kada bendrabučio atnaujinimo darbai galėtų prasidėti ir kiek jie užtruks.
VDU Valdymo ir investicijų departamento Infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Ramūnas Naginė patvirtino, kad šiuo metu 10-uoju numeriu pažymėto bendrabučio Akademijoje atnaujinimo darbai nevyksta, nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros.
Kita priežastis – prasidėjusi Valstybinių aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo programa.
„Darbus pradėsime nedelsiant, kai tik bus parinktas rangovas atlikus viešuosius pirkimus“, – pažadėjo VDU atstovas R.Naginė.
Šiuo metu VDU turi du bendrabučius Kaune ir penkis Akademijos miestelyje. 10-uoju numeriu pažymėtas bendrabutis yra vienas prasčiausios būklės.
