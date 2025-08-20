Gautas statybų leidimas antrajam „Darnu Group“ vystomo „Sakų“ kvartalo etapui

„Projektas „Sakai“ tapo vienu paklausiausių Vilniuje šiemet – per pirmąjį šių metų ketvirtį projekto pardavimai sudarė daugiau nei 60 proc. visų aukštos klasės butų pardavimų, o dalis gyventojų šio projekto laukė net kelerius metus iki jo starto. Tai rodo, kad projektas tiksliai atitinka šiandieninius gyventojų lūkesčius – vis daugiau žmonių ieško kokybiško būsto ramesnėje, žalumos ir upės apsuptoje vietoje, kur galima jausti ryšį su gamta, bet kartu turėti ir miesto patogumus, ir visą laisvalaikio infrastruktūrą“, – sako „Darnu Group“ pardavimų ir nuomos vadovas Mykolas Čiplys.
Subalansuotas gyvenimas tarp gamtos ir miesto
Pirmojo „Miško vilų“ statybų etapo metu iškils mažaaukščiai 3–4 aukštų namai, kuriuose bus pastatyti 177 butai. Numatyta, jog pirmojo aukšto gyventojai turės erdvius privačius kiemelius, o viršutinių aukštų gyventojams bus skirtos stogo terasos, atsiveriančios į mišką.
Kvartalas bus vystomas taip, kad gyventojai šioje dalyje galėtų mėgautis uždaresne ir tylesne gyvenamąja aplinka, nenutolstant nuo kasdienių patogumų – vos per kelias minutes bus galima pasiekti pirmąjį projekto etapą „Upės namai“, kur veiks įvairios sporto, laisvalaikio, paslaugų ir kitos erdvės.
„Miško vilų“ ir „Upės namų“ kvartalo dalys bus patogiai sujungtos rekonstruota K. Jelskio gatve, kuri projektuojama vadovaujantis darnaus judumo standartais, pėstiesiems ir dviratininkams įrengiant naujus pasivaikščiojimo bei dviračių takus. Pastarieji taip pat bus prijungti prie viso miesto šiai transporto priemonei skirtų takų sistemos, tad gyventojai ir svečiai galės patogiai bei tvariai judėti tarp kvartalo ir kitų miesto vietų.
„Miško vilose“ bus siūlomas platus butų pasirinkimas – nuo jaukių 2 kambarių iki prabangių 5 kambarių apartamentų.
Ši „Sakų“ dalis išsiskirs ir architektūra. Namų statybai bus naudojamos natūralios ir ilgaamžės medžiagos – stiklas, klinkeris, medis, o jų forma ir išvaizda primins kurortams būdingas vilas. Šią kvartalo dalį projektuoja „Vilniaus architektūros studija“ ir „Architektūros linija“.
Sparčiai kyla ir „Upės namai“
Tuo metu praėjusių metų pabaigoje pradėti statyti „Upės namai“ ant Neries kranto jau perkopė į antrąją statybų pusę. Iš viso 8,3 hektarų „Sakų“ projekto teritorijoje „Darnu Group“ planuoja pastatyti apie 680 naujų butų, įrengti apie 900 kv. m ploto komercinių patalpų, požemines automobilių stovėjimo aikšteles. Daugiau nei 50 proc. pirmojo projekto etapo butų jau yra parduoti arba rezervuoti. Čia jau kuriasi ir verslų bendruomenė – sporto klubas „Re.Formatas“, odontologijos klinika „Neodenta“ ir kiti verslai.
Pirmuoju etapu numatoma pastatyti sporto aikštyną, žaidimų erdves, įrengti ramaus poilsio zonas, piknikų ir griliaus zonas, kurios leis mėgautis unikalios vietos ramybe ir supančiu kraštovaizdžiu. Bendrovė taip pat apželdins net 60 proc. šios teritorijos – iš viso 2,74 ha. Augmeniją papildys daugiamečiai žoliniai augalai bei vaistažolės, medžiai, krūmai, įvairūs vaismedžiai bei vaiskrūmiai.