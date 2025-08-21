Paaiškėjo, už kiek parduotas legendinio kino teatro pastatas Laisvės alėjoje

Adresu Laisvės alėjos 46A pažymėtame pastate anksčiau skirtingais pavadinimais veikė kino teatras. Pastatas dar 1929 m. pradėtas statyti specialiai kino teatrui „Forum“.
Jį suprojektavo architektas Nikolajus Andrejevas, pastatas priklausė bendrovei „Forum“, vienai didžiausių kino teatrų įmonių tarpukario Kaune. Šis kino teatras buvo vienas moderniausių Lietuvoje – turėjo apie 800 vietų, erdvią salę, modernią ventiliaciją, šildymą, specialią akustiką. „Forum“ garsėjo kaip reprezentacinis Kauno kino teatras, kuriame rodytos tiek užsienio, tiek lietuviškos premjeros.
Sovietmečiu kino teatras buvo pervadintas – kurį laiką vadinosi „Taika“, o vėliau „Tėvynė“. Pokariu pastatas buvo rekonstruotas, tačiau išliko kino teatro funkcija.
Jau daugybę metų buvęs kino teatras yra apleistas. Į tai dėmesį atkreipė ir portalo „Kas vyksta Kaune“ skaitytoja.
„Noriu pranešti apie senojo Kauno kino teatro „Forum“, adresu Laisvės al. 46, liūdną dabartį. Buvęs itin žymus tų dienų pastatas, atspindintis miesto kultūrinį ir architektūrinį paveldą, statytas vieno iš „amerikiečių“ brolių Stasio Pociaus – dabar stovi griūvantis, apleistas, visiškai avarinės būklės“, – teigia skaitytoja.
Apie šio pastato istoriją portalas „Kas vyksta Kaune“ plačiau rašė 2023 m.
Tuomet rašyta, jog išskirtinį „Forum“ populiarumą bei aukštesnį statusą rodo ir vokiečių okupacijos laikų per Antrąjį pasaulinį karą dokumentai archyve: „Atrodo, šiam teatrui buvo suteikti ne tik filmų rodytojo, bet ir distributoriaus statusas, tai reiškia, jame veikė kino platinimo įstaiga, filmais aprūpindavusi ir kitus kino teatrus, provinciją“, – teigė gidas, VšĮ „Unikalus paveldas“ direktorius Jonas Oškinis.
1931 m. spaudoje pažymima, kad Kaune veikė net 15 kino teatrų. „Forum“ laikytas lietuviškiausiu ir geriausiu iš jų. 1931 m. jame parodyta pirma lietuviška komedija „Onytė ir Jonelis“.
Keitėsi savininkai
„Registrų centro“ duomenimis, didžioji dalis Laisvės al. 46 sklypo priklauso valstybei, tačiau nedidelę dalį valdo ir du fiziniai asmenys. Nuo 2024 m. kovo didžiąją dalį sklypo nuomojasi bendrovė UAB „Natuko turtas“.
Šiame sklype aptinkamas ir Laisvės al. 46A adresu pažymėtas pastatų kompleksas. Jei tiksliau, šiuo adresu pažymėti keturi atskirti pastatai. Trys iš jų – kultūros paskirties, ketvirtasis – administracinės.
Trys kultūrinės paskirties pastatai šiuo metu priklauso bendrovei UAB „Sostinės etapas“ – bendrovė pastatus įsigijo praėjusių metų rugpjūtį, o perdavimo-priėmimo aktą pasirašė šių metų vasarį. Ketvirtasis (administracinis) pastatas nuo 2023 m. rugsėjo valdomas fizinio asmens.
Iš „Registrų centro“ gauti duomenys rodo, jog 2024 m. rugpjūčio 7 d. bendrovės UAB „Sostinės etapas“ pasirašytos pirkimo-pardavimo sutarties sandorio vertė siekia lygiai 550 tūkst. eurų – būtent už tokią sumą bendrovė įsigijo 2 tūkst. kv.m. pastatus.
Sandorio suma gali būti netiksli, nes dažnai neatskleidžiama tikroji kaina, į ją gali būti įtraukti mokesčiai ar kilnojamasis turtas, o registruoti duomenys ne visada atspindi faktinę turto būklę ar susitarimo laiką. Dėl to Registrų centro informacija nebūtinai tiksliai atspindi realias rinkos sąlygas.
Anksčiau pastatas priklausė bendrovei UAB „Galinta ir partneriai“ – bendrovė pastatą įsigijo 2001 m. birželį. Šie savininkai patalpas nuomojo naktiniams klubams „Combo“, „Metelica“.
2015 m. ir vėliau viešoje erdvėje sklandė žinios apie į „Laisvę“ užklystančius benamius, kitus asmenis. Pastatas ne kartą degė, laužas buvo sukurtas net ant stogo. Nuo statinio krentantis tinkas yra apgadinęs kiemo gyventojų automobilius.
2018 m. pastatą bandyta parduoti – skelbime rašyta, kad už 1,15 mln. eurų parduodamas 0,2 ha sklype esantis 3 tūkst. kv. metrų bendro ploto pastatas Laisvės alėjoje 46A.
Beje, ankstesni savininkai, bendrovė UAB „Galinta ir partneriai“ 2023 m. kovą portalui teigė, jog pastatą atstatys. Tačiau panašu, jog ši idėja neišvydo dienos šviesos.
„Pastatą planuojama atstatyti, dabar gryninamos idėjos. Šiuo metu atliekama galimybių studija dėl pastato pritaikymo šiuolaikiniams poreikiams. Atliekama pastato kultūros paveldo, techninės būklės vertinimas, matavimai. (…) Pastatas visuomet yra prižiūrimas: prižiūrima teritorija, nuolat kontroliuojame, kad į pastatą nepatektų pašaliniai žmonės“, – 2023 m. kovą teigė UAB „Galinta ir partneriai“ atstovė Jūratė Macevičė.
Mini pavojų aplinkiniams
Apie apverktiną pastato būklę pranešusi kaunietė taip pat perspėja, jog pastatas šiuo metu gali kelti pavojų aplinkiniams.
„Liūdna šio pastato kasdienybė tokia, jog krenta dideli plytgaliai, kurie ne tik gali sužaloti praeivius, tačiau ir perteikia išties ne kokį įvaizdį miestą lankantiems turistams, kurie prie šio pastato ateina nusifotografuoti, kaip prie jiems fenomenalaus reiškinio.
Baisiausia, kad į šį pastatą kasdiena užsuka nepilnamečiai vaikai, kurie rizikuoja savo sveikata ten slampinėdami. Taip pat ne kartą pastebėta, kai vaikai ten svaiginosi alkoholiu ir rūkalais, na ir sklido išties nekoks dūmų kvapas, tad galimai vartojo ir svaigalus. Atvykusi policija jaunuolius išbaido, arba net nespėjus atvykti pareigūnams jie pabėga.
Kadangi šis pastatas kelia pavojų miesto gyventojams, labai norėtųsi, kad savivaldybė kreiptųsi į pastato valdytoją su nurodymu uždengti byrantį pastato fasadą, kad nebekristų žmonėms palei kojas. Taip pat galėtų užsandarinti ir atviras pastato angas, kad ten nebepatektų vaikai“, – nurodė skaitytoja.
Centro seniūnijos seniūnas Marius Švaikauskas naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ nurodė, jog ankstesniems savininkams dėl pastato nepriežiūros buvo taikomos baudos, dabartiniai savininkai baudų kol kas nesusilaukė. Tiesa, savivaldybės atstovai nenurodė, kada ir kokio dydžio bauda buvo skirta.
2023 m. Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas sakė, jog pastatas ne vienerius metus buvo įtrauktas į apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašus, o ankstesni pastato savininkai nenorėjo imtis jokių veiksmų sutvarkant pastatą.
„Pastatas Laisvės al. 46A nuo 2018-ųjų kasmet įtraukimas į apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašus. Jam taikomas padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – 3 proc. (…)
Tai apsileidimas, kadangi galimybių susitvarkyti visuomet yra: miestas jau beveik dešimtmetį vykdo Paveldotvarkos programą ir skiria dalinį finansavimą pastatų tvarkybos darbams ar projektų pasiruošimui. Mūsų specialistai gyventojus konsultuoja, padeda susitvarkyti reikiamus dokumentus. Dėl finansavimo taip pat galima kreiptis ir į tarptautinius fondus. Gerųjų pavyzdžių taip pat turime – savivaldybės ir ES fondų lėšomis atnaujintas legendinis kino teatras „Romuva“. Šiemet per Paveldotvarkos programą finansuosime darbus kino teatre „Daina“, – tuomet sakė S. Rimas.
Skaitytoja taip pat atsiuntė ir vaizdo įrašą, kuriame matomi į pastatą patenkantys vaikai. Kadangi vaizdo įraše matomi nepilnamečiai, portalas „Kas vyksta Kaune“ pasilieka teisę šio vaizdo įrašo neplatinti.
Savo ruožtu Kauno apskrities VPK portalui nurodė, jog adresu Laisvės al. 46A, nuo šių metų sausio 1 d. iki birželio 2 d. pranešimų gauta nebuvo.
Tolimesni planai neaiškūs
Pastatus valdančios bendrovės UAB „Sostinės etapas“ vadovas Donatas Miškinis nurodė, jog savininkai bendrauja su seniūnija ir dabar rūpinasi aplinkos saugumu.
„Bendraujame su seniūnija (…). Ką mes galėjome greitu būdu padaryti, tą jau padarėme, kad ten nepatektų nei vaikai, nei benamiai. Dabar ketiname tą pastatą aptverti, imamės pirmųjų saugumo priemonių“, – birželį sakė D. Miškinis.
Kol kas naujieji savininkai dar nežino, kokiai veiklai bus prikeltas pastatas – esą tai priklausys ir nuo rinkos sąlygų. Neatmetama galimybė pastate atkurti ir kino teatrą.
„Kadangi esame neseniai įsigiję, žiūrime, darome studijas, ką būtų galima padaryti. Ar prikelti tai pačiai veiklai, kuriai buvo naudojamas. Konkretaus plano neturime, viskas priklauso nuo rinkos“, – teigė UAB „Sostinės etapas“ vadovas.
„Būtų labai įdomu, jei atsirastų operatorius, kuris norėtų ten vykdyti veiklą“, – pridūrė D. Miškinis.
UAB „Sostinės etapas“ vienintelis akcininkas yra UAB „Etapas group“.
pastatasnekilnojamasis turtas (NT)pardavė
Rodyti daugiau žymių