Žinomas kino aktorius parduoda apvogtą vilą užsienyje: užsiprašė nemenkos sumelės

Praėjus daugiau nei dvejiems metams po to, kai 2023 m. jis įsigijo šį nekilnojamąjį turtą už 5,5 mln. dolerių, apdovanojimus pelnęs aktorius parduoda namą, vadinamą „The Steel House“, ne rinkos sąlygomis. TMZ pirmasis pranešė apie šią naujieną.
Nors namas yra tas pats nekilnojamasis turtas, kuris buvo apiplėštas birželio mėnesį, pranešama, kad pardavimas buvo planuojamas dar prieš įsilaužimą.
Skelbiama, kad vidurio amžiaus namas turi tris miegamuosius, du vonios kambarius ir užima 2100 kvadratinių pėdų (195 kv. m) plotą.
Pastatytas 1960 m. namas, kurį suprojektavo garsus architektas architektas Neilas M. Johnsonas, turi keletą stiklinių sienų, pro kurias atsiveria nuostabūs miesto vaizdai, o pro kitus langus atsiveria sodri žaluma, suteikianti gyventojams privatumo jausmą.
„L formos namas yra neįtikėtinai prabangus. Jis apjuosia didžiulį baseiną su tropiniu kraštovaizdžiu ir nuostabiais vaizdais į žemiau esantį judrų miestą.
Čia taip pat yra sūkurinė vonia ir sauna – puikus namų SPA patyrimas.
Tuo tarpu interjero plieninio karkaso griežtumą sušvelnina raštuoti kilimai, jaukūs židiniai, minkšti baldai ir ryškūs spalvų akcentai“, – apie namą rašoma „Daily Mail“.
Taip pat pažymima, kad buvo pasamdytas interjero dizaineris Markas Haddawy, kad šis atnaujintų namą po to, kai jis jį įsigijo 2007 m., kuris miegamuosiuose įrengė drabužines ir paklojo ryškiai mėlynus kilimus. Name taip pat yra puiki vieta skaitymui.
Portalas „People“ anksčiau pranešė apie vagystę, įvykusią šiame name anksčiau šią vasarą, dėl kurios vėliau buvo suimti du 18-mečiai vyrai.
61-erių Pitas vagystės metu nebuvo namuose.