Tapo masinių patyčių objektu: užsispyręs senelis pasigailėjo nepardavęs namo

Teigiama, kad Huango Pingo dviaukštį namą Jinxi mieste dabar iš visų pusių supa statybų aikštelė – nuolatinės dulkės, triukšmingi darbininkai ir drebančios sienos.
Vyras gailisi nepriėmęs Kinijos Vyriausybės siūlytų pinigų ir bijo, koks bus gyvenimas jo būste, kai bus atverta automagistralė.
„Jei galėčiau atsukti laiką, sutikčiau su jų siūlytomis griovimo sąlygomis. Dabar jaučiuosi tarsi būčiau pralaimėjęs didelį statymą“, – portalui teigė jis.
Pastebima, kad namo stogas beveik viename lygyje su dviem automagistralės juostomis, kurios iš abiejų pusių aplenkia sklypą ir vėl susilieja.
Iš nuotraukų matyti, kad tiesiant automagistralę buvo padarytas tunelis, kad senelis galėtų išeiti.
Anksčiau buvo teigiama, kad Huangas, gyvenantis su savo vienuolikmečiu anūku, atsisakė persikelti, nes buvo nepatenkintas Vyriausybės pasiūlymu.
Portale teigiama, kad po ilgo bevaisių derybų laikotarpio valdžia suprojektavo aplinkkelį abipus Huango namo, kad paspartintų automagistralės statybą.
„Nuo tada į vietą ima plūsti žmonės fotografuotis, o Huangas Kinijoje pramintas stipriuoju „vinies namo“ savininku. „Vinies namas“ (angl. nail house) – Kinijoje vartojamas terminas užimtam būstui, kurio savininkai atkakliai nesutinka išsikelti ir priešinasi NT plėtrai.
„Independents“ pažymi, kad 2017 m. buvo nugriautas garsusis Šanchajaus „vinies namas“, beveik 14 metų blokavęs eismą pagrindinėje gatvėje.
Jo gyventojai nuo 2003 m. atmesdavo visus pasiūlymus išsikelti, teigdami, kad kompensacija nepakankama. Galiausiai jie sutiko išsikelti už 300 tūkst. svarų.
NamasgreitkelisSenelis
Rodyti daugiau žymių