Darželiuose eilės trumpės – Kaune vaikams kuriamos šimtai naujų vietų

Intensyvūs darbai vyksta dviejuose Tirkiliškių mokyklos-darželio padaliniuose – M.Yčo ir Dvarų gatvėse. Projektų tikslas – pagerinti mokymosi sąlygas vaikams ir su jais dirbančiam personalui, padidinti vietų skaičių Aleksoto seniūnijoje.
Numatyta, kad atlikus suplanuotus darbus Dvarų gatvėje esančiame darželyje veiks 11 vaikų grupių, o M.Yčo gatvėje – 12 pradinių klasių.
Rekonstrukcijos atliekamos Europos Sąjungos bei miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.
Erdvės bus funkcionalesnės
M.Yčo g. 2 pastato transformacija jau matoma plika akimi – sovietinius laikus menantis pastatas įgauna modernios pradinės mokyklos kontūrus. Čia rekonstruojamas esamas vieno aukšto pastatas – jame įsikurs administracija, personalas, bus įrengtas maisto ruošimo blokas su pagalbinėmis patalpomis, valgykla.
Šalia kyla dviejų aukštų priestatas – jis bus skirtas išskirtinai vaikų ugdymo reikmėms. Čia numatyta įrengti 12 klasių, biblioteką. Erdvus holas pirmame aukšte veiks kaip daugiafunkcė zona, o aukštų lubų salė bus naudojama kaip universali erdvė sportinei veiklai ar renginiams. Šalia jos numatytos persirengimo ir dušų patalpos.
Senajame pastate jau demontuota vidaus apdaila, sutvarkytos sutrūkinėjusios sienos, išgriautos nereikalingos pertvaros ir išbetonuotos juodgrindės.
Priestate išmūrytos visos pirmo aukšto sienos ir sumontuotos perdangos. Šiuo metu tiesiami miesto inžineriniai tinklai.
Pabaigus darbus statinys atitiks A++ energinį naudingumą. Visos pagrindinės ugdymo įstaigos patalpos bus pritaikytos neįgaliesiems.
Ir automobiliu, ir dviračiu
„Medstatybos“ projekte numatyta 17 vietų automobilių aikštelė personalui ir lankytojams, 20 dviračių stovėjimo vietų, „Kiss & Ride“ zonos vaikams išleisti.
Lauke maksimaliai išsaugomos žaliosios erdvės, aplink brandžius medžius kuriamos poilsio salelės. Numatyta universali sporto – krepšinio, tinklinio – zona.
Rangos darbus vykdanti MB „Autostatyba“ įsipareigojo juos užbaigti iki 2026 m. kovo.
Sutarties kaina – beveik 4,9 mln. eurų, dar virš 751 tūkst. eurų numatyta baldams ir vidaus įrangai.
Atlikta jau trečdalis darbų
Darbai verda ir Dvarų g. 49 esančiame Tirkiliškių mokyklos-darželio padalinyje. Mokslo paskirties pastate numatoma sukurti vietas 11 grupių: 2 lopšelio 2–3 metų vaikams, likusios 9 – darželinukams nuo 3 iki 6 metų.
Pagal bendrovės „Projektų ekspertai“ paruoštus sprendinius, suplanuota rekonstruoti esamą pastatą, vakarinėje ir pietinėje dalyse statomi nauji priestatai. Tai leis padidinti darželyje besimokančių grupių skaičių ir funkcionaliau perskirstyti erdves.
Visos ugdymo įstaigos grupės turės individualias žaidimų ir miego erdves, persirengimo ir tualetų patalpas. Pagrindinėse zonose numatytos ir virtuvėlės. Pastate atskiriamos administracinės patalpos, virtuvė, aktų salė ir personalo kabinetai. Darželis pritaikomas žmonėms su negalia.
Turės net mokomąjį šiltnamį
Konkursą laimėjęs rangovas bendrovė „Verslo“ šiuo metu jau atliko apie 33 proc. suplanuotų darbų: iškilo priestatų konstrukcijos, vykdomi stogo ir fasado šiltinimo darbai, pabaigta tiesti lauko inžinerinius tinklus, įrenginėjama 24 vietų automobilių stovėjimo aikštelė.
Sklype numatomos trys universalios aikštelės su minkštomis dangomis, taip pat pavėsinės su žaidimų įrenginiais, pritaikytais darželinukams.
Vaikų edukacijoms suplanuotas mokomasis šiltnamis, lauko klasė kupole, o renginiams – lauko scena.
Skaičiuojama, kad rekonstrukcija kainuos daugiau kaip 3,7 mln. eurų. Dar beveik 694 tūkst. eurų investicijos suplanuotos baldams bei mokymo įrangai.
Jeigu viskas vyks pagal planą, darbai bus užbaigti iki kitų metų rugsėjo.