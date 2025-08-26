Naujame Panevėžio prekybos parke – daugybė parduotuvių ir staigmenos atidarymo dieną

Kelis dešimtmečius nenaudotas sklypas virto patrauklia erdve: senuosius pastatus pakeitė šiuolaikinės architektūros prekybos parkas su populiarių ir žinomų prekių ženklų prekybiniais plotais.
Pats pastatas suprojektuotas Europoje populiariu „prekybos parko“ principu, kai visos parduotuvės turi atskirus įėjimus iš lauko. Prekybos parke įrengta 244 vietų apželdinta automobilių aikštelė su 6 greitojo elektromobilių įkrovimo taškais. Parkas atidaromas jau sutarus su didžiąja dalimi nuomininkų, kurie užims daugiau kaip 90 proc. prekybos parko ploto.
Nuo pirmosios dienos panevėžiečius čia pasitiks populiarus drabužių ir namų apyvokos prekių tinklas „Pepco“, avalynės mažmenininkės „Deichmann“ ir „CCC“, pagrindinį Aukštaitijos centrą atidarantis sodo ir daržo prekių tinklas „Žalia stotelė“, plataus asortimento madingų drabužių parduotuvė „Sinsay“, kosmetikos prekybininkė „Eurokos“, taip pat „Pizza Express“ bei „Crisperia“ užkandinės ir gėlių salonas „Doloreta“.
Kiek vėliau prekybos parke duris atvers prekių augintiniams tinklas „Pet City“, taip pat „Ecodumo“ bei „Vynotekos“ parduotuvės.
Numatytas didžiausio sporto klubų tinklo „Gym+“ atidarymas. Su dar keliomis bendrovėmis šiuo metu vykdomos aktyvios derybos.
Bendrovės „Homa Development“ vadovo Žydrūno Matuzo teigimu, sklandžios statybos, sėkmingai pildomas nuomininkų portfelis ir kaimyninių bendruomenių palaikymas rodo, kad Panevėžiui tokio projekto reikėjo.
„Panevėžys pastaraisiais metais tampa tikra naujos architektūros, konversijos ir kokybiškų viešųjų erdvių žvaigžde. „Stasys Museum“, naujoji autobusų stotis, atgimusi „Pragiedrulių“ sodyba, gyvybingomis erdvėmis tampantys atnaujinami miesto parkai ir kiti Aukštaitijos sostinės projektai vėl kviečia naujai atrasti Panevėžį, o panevėžiečiams dovanoja daugiau kokybiškos kasdienos.
Džiaugiamės ir savo indėliu į šiuos pokyčius: buvusi užmiršta mėsos kombinato teritorija taps tiek modernia kasdiene funkcija, tiek ir vieta gyventojų ryšiams bei patirtimis“, – sako Ž. Matuzas.
Prekybos parko pavadinimą padiktavo vienu iš rajono simbolių ilgai buvęs mėsos kombinato vandens bokštas, kuris ne tik išliks, bet ir taps istoriją bei naują teritorijos raidos etapą jungiančiu simboliu ir vizualiniu orientyru.
Jam artimiausiu metu yra numatyti tam tikri priežiūros ir apšvietimo įrengimo darbai, o ateityje kartu su miestu bus ieškoma naujų būdų pratęsti šio inžinerinio statinio istoriją.
Rugpjūčio 29 d., atidarymo dieną, ties naujuoju prekybos parku panevėžiečių laukia atidarymo šventė. Renginį 10 val. pradės simbolinė juostos kirpimo ceremonija, dienos metu „TOWER“ lankytojų lauks visai šeimai skirtos pramogos: laimės ratas su daugiau kaip 1000 prizų, blizgančių tatuiruočių stotelė, 360 laipsnių kamera ir kitos smagios veiklos.
Panevėžysprekybos parkasmėsos fabrikas
Rodyti daugiau žymių