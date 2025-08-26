Nuo 128 tūkst. eurų – lietuviai perka vilas šioje saloje ir paverčia jas pinigų mašina

Ilgametę patirtį Lietuvoje, Tenerifėje ir Dubajuje sukaupęs investavimo ekspertas Arnoldas Kazilionis sako, kad Balis – puiki kryptis visiems, kurie nori išbandyti gyvenimą saloje arba įsigytą būstą paversti ilgalaike investicija, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Patirtį kaupė Tenerifėje ir Dubajuje
Darbas su nekilnojamuoju turtu Balyje Arnoldui Kazilioniui nėra naujiena. „Šioje srityje pradėjau dirbti dar 2009 metais kaip nekilnojamojo turto brokeris.
Vėliau sekė kitas etapas, kai įkūriau brokerinę įmonę, o tada ėmiausi visų kitų su finansais susijusių reikalų – nekilnojamojo turto, investavimo. Tai lydi mane iki šių dienų“, – pasakoja jis.
Jo tarptautinė patirtis, kaip pats sako, prasidėjo iškart išvykus iš Lietuvos. Visų pirma, Tenerifėje, vėliau – Dubajuje, o šiandien ir Balio saloje.
Pasak pašnekovo, ši sala siūlo unikalų derinį: „Čia puikus klimatas ištisus metus, geros uždarbio galimybės ir visa infrastruktūra tinkama tiek ilgalaikėms investicijoms su pasyviomis pajamomis, tiek trumpalaikiams projektams nuo objekto išvystymo iki pardavimo.“
Lietuviai turi du tikslus
Gyvendamas Australijoje vyras pastebėjo, kad Balis yra pamėgta kryptis australams, o jie dažnai pasižymi išrankumu: „Jei jau australams ši sala yra mėgstama kryptis, tai ne veltui ir šios salos NT investavimo galimybės yra mano paslaugų portfelyje.“
Pasiteiravus, kas dažniausiai domina lietuvius ir kokių apartamentų jie dairosi, NT ekspertas išskiria kelis lietuvių tikslus Balio saloje: „Dažniausiai perkami objektai – vilos su 1–2 miegamaisiais ir apartamentai. Investuodami į Balio NT rinką, siekiama kelių tikslų – pasyvių pajamų iš nuomos arba pardavimo.
Investuojama į projektą išankstinėje vystymo stadijoje, projektas išvystomas per pusantrų metų, o tada pasirenkame, ką darome – pasiliekame sau ir nuomojame ar parduodame rinkoje“, – paaiškina ekspertas.
Pasakė, kaip nepakliūti į bėdą
Vis tik pašnekovas pataria nepulti aklai pirkti būsto, o geriau prieš tai atidžiai pasidomėti Balio įstatymais bei teisiniais reglamentais.
Jis įvardija esminius skirtumus tarp Lietuvos ir Balio bei sako, kad nežinodamas gali pakliūti į nemenką bėdą: „Vienas didžiausių skirtumų – nuosavybės forma. Lietuvoje mes perkame ir tampame tiek pastato, tiek žemės savininkais.
Štai Balyje – kitaip: gauname tik pastato nuosavybę ir žemės sklypo nuomos teisę. Laikotarpis svyruoja tarp 20–30 metų su galimybe pratęsti tiek pat.“
Kainos nuo 128000 eurų
Taip pat jis pabrėžia ir finansinius aspektus – užsieniečiai dažniausiai negali gauti paskolos, todėl investicijos atliekamos nuosavomis lėšomis. „Su mūsų pagalba investicijos vyksta sklandžiai, nes turime visus atidirbtus procesus, sutartis ir patyrusius teisininkus.
Vis dėlto bandant savarankiškai investuoti, gali kilti rimtų kliūčių. Pavyzdžiui, neteisėtų sandorių, neoficialių susitarimų, religinių, bendruomenės reikalavimų.“
Tarp patraukliausių vietų Balyje – Canggu, Berawa, Umalas ir Seminyako regionai. „Čia vilų kainos prasideda nuo 178000 eurų, o apartamentus galima įsigyti už 128000 eurų.
Lietuviai šias kainas, pasak eksperto, vertina įvairiai – vieni mato galimybę už tą pačią ar mažesnę kainą nei Lietuvoje turėti vilą su baseinu, o kiti baiminasi, kad rinka šiek tiek pervertinta.
Reikalinga strategija ir žinios
Kaip sako Arnoldas Kazilionis, Balio nekilnojamojo turto rinka yra puiki galimybė tiems, kurie nori derinti investicijas su gyvenimo kokybe egzotiškoje vietoje. Tinkamai pasirinkus objektą, vietą ir partnerius, galima pasiekti puikių finansinių rezultatų.
„Prieš priimant bet kokį finansiškai svarbų sprendimą, klientams patariu turėti aiškią strategiją ir planą, kaip ją įgyvendinti, atsakingai rinktis vietą ne tik pagal gražius vaizdus, bet ir pagal gražos potencialą ir išmanyti nuosavybės formas, teisinius niuansus ir mokestinę aplinką, dirbant tik su patikimais vietiniais teisininkais. „