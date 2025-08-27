M. Zuckerbergas savo kaimynus pavertė įkaitais: ramus rajonas virto milijardieriaus tvirtove

Teigiama, kad tuomet jis įsigijo 520 kvadratinių metrų namą Edgewood Drive gatvėje.
Remdamiesi rugpjūčio 10 d. „The New York Times“ pranešimu, nuo įsikėlimo Zuckerbergas išleido daugiau nei 110 mln. dolerių, kad įsigytų dar mažiausiai 11 nekilnojamojo turto objektų.
„The Times“ duomenimis, Zuckerbergas penkis savo namus pertvarkė į kompleksą, kuris tapo jo šeimos pagrindine gyvenamąja vieta.
Komplekse yra svečių namai, sodai, piklbolio kortai, baseinas su hidrogrindų danga ir net 7 pėdų aukščio sidabrinė 40-metės jo žmonos Chan statula, kurią užsakė pats Zuckerbergas.
Atskleista, kad po kompleksu yra 7000 kvadratinių pėdų ploto erdvė, kuris leidimuose buvo nurodytas kaip rūsio patalpos, tačiau kaimynai jį vadina bunkeriais arba milijardieriaus šikšnosparnių urvu.
Kituose šaltiniuose pažymima, kad vienas iš pastatų buvo naudojamas kaip privati mokykla 14 vaikų, nors miesto įstatymai tai draudžia. Pasak „The Times“, praėjusiais metais ten dirbo šeši suaugusieji, tarp jų – keturi mokytojai.
Kalbėdami su „The Times“, devyni kaimynai, iš kurių septyni paprašė neatskleisti jų tapatybės, nes bijo keršto, apibūdino aštuonerius metus trukusius nuolatinius statybos darbus, užblokuotus privažiavimus, statybines atliekas ir netgi įrangos sulaužytus automobilių veidrodėlius. Jie taip pat kalbėjo apie padidėjusį stebėjimą visame rajone, įskaitant naujai įrengtas saugumo kameras ir automobiliuose sėdinčius apsaugos darbuotojus.
„Nė vienas kaimynas nenori būti okupuotas“, – sakė miesto gyventojas Michael'as Kieschnick'as, kurio namas iš trijų pusių ribojasi su Zuckerbergui priklausančiu nekilnojamuoju turtu, bet, anot jo, būtent tai jie ir padarė: „Jie okupavo mūsų kaimą.“
Kieschnick portalui taip pat sakė, kad jo kaimynai yra nusivylę Zuckerbergu dėl tokio namų perėmimo, bet jie taip pat yra supykę ant Palo Alto miesto.
Kaip aiškino miesto gyventojas, 2016 m. miesto taryba atmetė milijardieriaus prašymą statyti kompleksą. Tačiau laikui bėgant miestas visgi patvirtino 56 leidimus statyti nekilnojamąjį turtą, leidžiant jam jį statyti palaipsniui.
„Milijardieriai visur įpratę susikurtis savo taisykles – Zuckerbergas ir Chan nėra išskirtiniai, tik tiek, kad jie mūsų kaimynai,“ – pridūrė Kieschnickas. Tačiau jis piktnosi, kad lieka paslaptis, kodėl miestas toks neveiklus.
Kieschnickas „The Times“ sakė, kad į jį kreipėsi Zuckerbergo komanda su pasiūlymu nupirkti jo namus, kuriuose jis gyvena daugiau kaip 30 metų. Tačiau jis atsakė neigiamai.
„Markas, Priscilla ir jų vaikai Palo Alte gyvena jau daugiau nei dešimtmetį,“ atstovas sakė PEOPLE. „Jie vertina buvimą bendruomenės dalimi ir ėmėsi ne vien vietos reikalavimus viršijančių priemonių, kad netrikdytų kaimynystės ramybės.“
Parengta pagal The Times, The New York Times, People