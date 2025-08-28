Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Po vaikų darželiu – tikras lobis: archeologai atvėrė prarastą Vilniaus istoriją

2025 m. rugpjūčio 28 d. 19:42
Dar 2019-aisiais savivaldybės taryba pripažino ant Didžiosios sinagogos liekanų pastatytą buvusį vaikų darželį nereikalingu ir nutarė jį nugriauti, tačiau griovimo darbai prasidėjo tik šią savaitę.
