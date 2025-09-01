Lietuvė verslininkė atvėrė neįtikėtinos prabangos užkulisius: ten milijonai kuria naują realybę

Šiandien tai viena geidžiamiausių vietų pasaulyje, kur prabanga tapo kasdienybe – nuo modernios architektūros ir „Michelin“ restoranų iki tarptautinių renginių, nepriekaištingų paplūdimių ir aukščiausio lygio saugumo. Tad, kas slypi už šio miesto fenomeno ir kodėl būtent Marbelja taip traukia turtingiausius pasaulio gyventojus? Į šiuos klausimus atsako Ispanijoje nekilnojamojo turto eksperte dirbanti, įmonės „Sonata Estate“ įkūrėja Sonata Puškovaitė.
Įsitvirtino tarp prabangiausių kurortų pasaulyje
Kaip pastebi NT ekspertė, būtent po pandemijos Marbelja įžengė į visiškai naują etapą.
„Po pandemijos Marbeljos nekilnojamojo turto rinka patyrė lūžį – rekordinis pardavimų šuolis tapo esminių pokyčių pradžia. Šiandien miestas jau įsitvirtinęs tarp prabangiausių pasaulio kurortų.
Gatves puošia prestižinių prekių ženklų parduotuvės, o restoranai vilioja ne tik nepriekaištingu aptarnavimu ir įspūdingais interjerais, bet ir virtuve, galinčia varžytis su garsiausiomis gastronomijos sostinėmis. Labai mažas skaičius vietų pasaulyje patenka į vadinamąjį „ultra prabangių kurortų klubą“, tačiau Marbelja yra viena jų. Pasaulyje nuolat atsiranda naujų populiarių taškų, bet tik nedaugelis miestų gali pelnytai vadintis tvirtai įsitvirtinusiais itin prabangių kurortų centrais – Marbelja tarp jų užima garbingą vietą“, – pabrėžia ekspertė.
Susižerti titulai
Pasak nekilnojamojo turto specialistės, tai, kad Marbelja šiandien yra pasaulinio lygio kurortas, rodo ne tik vietos gyvenimo kokybė, bet ir pelnyti tarptautiniai titulai.
„Marbelja šiandien tvirtai įsitvirtinusi kaip viena iš prestižiškiausių kelionių krypčių pasaulyje. Tai liudija ne tik ypatinga atmosfera, kurią patiria miesto gyventojai ir svečiai, bet ir tarptautiniai įvertinimai. 2022 m. Marbelja buvo pripažinta „European Best Destination“ – prestižiškiausia kelionių vieta Europoje, aplenkusi daugelį garsių kurortų.
Tais pačiais metais miestas užėmė antrąją vietą „Best Overall Destination“ kategorijoje, pranokdamas tokius pasaulinio lygio vardus kaip Monte Karlas, Gštadas, Kapris ar Madeira. 2024 m. šį statusą dar labiau sustiprino „European Best Destinations“ suteiktas titulas „Geriausia kelionės vieta“, kurį lėmė daugiau nei milijono patyrusių keliautojų balsai. Be to, miestas gali pasigirti ir nepriekaištinga pakrante – vien 2024 m. Marbeljos paplūdimiams suteiktos net 11 mėlynųjų vėliavų, daugiausia visoje Andalūzijoje“, – sako S. Puškovaitė.
Klesti ištisus metus
Anot NT ekspertės, Marbeljoje „ne sezono“ sąvoka praktiškai išnyko – pasak jos, miestas pilnas gyvybės tiek vasaros, tiek žiemos mėnesiais.
Marbeljoje tradicinė „ne sezono“ sąvoka yra praktiškai išnykusi. Turistų srautai čia pasiskirsto tolygiai visus metus. 2024 m. pradžioje Marbeljoje buvo oficialiai registruotas 165 871 gyventojas, iš kurių beveik trečdalis buvo užsieniečiai iš net 153 pasaulio šalių. Tai ne tik dinamiškos demografinės raidos, bet ir kosmopolitiško miesto charakterio įrodymas.
Žinoma, prie šio skaičiaus dar prisideda vadinamoji „plaukiojanti populiacija“ – turistai, gyvenantys tiek nuosavuose būstuose, tiek viešbučiuose.
Vien žiemą jie prideda apie 100 tūkst. žmonių, tad ne sezono metu gyventojų skaičius siekia maždaug 265 tūkstančius. Vasarą šis skaičius išauga bent tris kartus, paversdamas Marbelją tikra tarptautine kultūrų sankryža. Aukštos kokybės turizmas Marbeljai svarbus ne tik dėl generuojamų pajamų – jis visada buvo pirmasis žingsnis, supažindinantis lankytojus su regionu.
Ne vienas turistas, įsimylėjęs vietos atmosferą, vėliau nusprendžia čia įsigyti būstą. Toks „gyvenamojo turizmo“ modelis mieste formuojamas dar nuo šeštojo dešimtmečio, todėl turizmo rodikliai yra neatsiejama nekilnojamojo turto rinkos analizės dalis“, – pasakoja ji.
Palūkanų normos neturėjo reikšmingo poveikio
Staigus palūkanų normų kilimas Europoje, prasidėjęs dar 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį, galiausiai pradėjo stabilizuotis, nes infliacija palaipsniui buvo suvaldyta. Tačiau nors aukštesnės palūkanų normos apskritai pabrangino būsto įsigijimą tiems, kuriems reikalingos hipotekos paskolos, pasak S. Puškovaitės, Marbeljos prabangaus nekilnojamojo turto segmentas tokių apribojimų beveik nepajuto.
„Šiame segmente – turtui, kurio kaina viršija 2 milijonus eurų – tik mažiau nei 10 proc. sandorių yra finansuojami per hipoteką. Tai reiškia, kad dauguma pirkėjų čia veikia iš savo kapitalo, todėl palūkanų normų svyravimai jų sprendimams turi minimalų poveikį“, – tvirtina specialistė.
Rekordinės kainos
Nekilnojamojo turto kainos Marbeljoje pastaruoju metu vidutiniškai išaugo 13,7 proc., pasiekdamos naują visų laikų rekordą – 4 812 eurų už kvadratinį metrą. Tai daugiau nei dvigubai viršija vidutinę prašomą kainą už kvadratinį metrą prieš dešimtmetį. Tiesa, nepaisant reikšmingo kainų augimo pastaraisiais metais, duomenys rodo, kad net ir dabartiniame lygyje Marbeljos kainos išlieka konkurencingos.
„Šiandien Marbelja yra šešta pagal brangumą savivaldybė Ispanijoje. Tačiau, lyginant su kitais populiariausiais pasaulio kurortais, ji vis dar išlieka patraukli tiek kainos, tiek gyvenimo kokybės požiūriu. Vienas iš esminių jos privalumų – erdvesni nekilnojamojo turto objektai. Čia vienos šeimos namai dažniausiai turi didesnius žemės sklypus, o butai ir miestų namai – didesnį bendrą plotą nei daugelyje kitų prestižinių rinkų pasaulyje.
Naujų arba renovuotų prabangių apartamentų kainos Marbeljos regione paprastai prasideda nuo 6 tūkst. eurų už kvadratinį metrą ir gali viršyti 30 tūkst. eurų už kvadratinį metrą prestižiškiausiose Auksinės Mylios pakrantės vietovėse. Kai kurių išskirtinių objektų atvejais kainos pakyla dar aukščiau. Tuo tarpu naujų arba renovuotų vilų kainos siekia 8–14 tūkst. eurų už kvadratinį metrą“, – nekilnojamojo turto kainomis dalijasi specialistė.
Rasti būstą ilgalaikei nuomai – sudėtinga misija
Pasak NT ekspertės, Marbeljos regione nuosekliai kyla ir ilgalaikės nuomos kainos. Kaip teigia ji, šiuo metu ilgalaikės nuomos būstą rasti itin sudėtinga. Ji teigia, kad prie šios situacijos prisideda tai, kad daugelis savininkų, anksčiau nuomavusių būstus ilgalaikei nuomai, nusprendė pereiti į sparčiai augančią trumpalaikės nuomos rinką. Toks pokytis, kartu su pasiūlos trūkumu, dar labiau kelia kainas į viršų.
„Vidutinė kaina už palyginti paprastą, tačiau gerai įrengtą dviejų miegamųjų butą geroje vietoje Marbeljoje siekia nuo 1 400 iki 3 000 eurų per mėnesį. Prognozės nerodo, kad ši tendencija silpnėtų – paklausa išlieka nuolatinė“, – tvirtina ekspertė.
Tiesa, ji priduria, kad šiandien Marbelja patraukli ne tik turtingiausiems pasaulio gyventojams. Ji vilioja žmones iš įvairiausių sričių ir šalių – nuo verslininkų iki nuotoliniu būdu dirbančių profesionalų. Pasak specialistės, pastariesiems Ispanijos vyriausybė siūlo „skaitmeninio klajoklio vizą“, suteikiančią reikšmingų mokesčių lengvatų.
„Ilgalaikės nuomos rinką sudaro įvairios demografinės grupės. Tarp jų – tradiciniai nuomininkai, tokie kaip valstybės tarnautojai, biurų, parduotuvių ir viešbučių darbuotojai. Taip pat čia įsikuria žinomi tarptautiniai klientai, turintys didelius biudžetus ir norintys mėgautis saule visus metus. Pastaruoju metu auga tarptautinių verslo keliautojų ir skaitmeninių klajoklių skaičius – žmonių, kurie gali dirbti iš bet kurios pasaulio vietos.
Be to, į Marbelją atvyksta įvairių pajamų lygių šeimos: vienos – dėl darbo, kitos – siekdamos mėgautis gyvenimu, o nemaža dalis jų ilgainiui įsigyja nuosavą būstą. Marbelją pamėgo ir pensininkai, kurie čia praleidžia visus metus arba jų dalį, taip pat tie, kurie nusprendžia įsikurti nuolat ir pradėti savo verslą. Net menininkai čia randa įkvėpimą – juos traukia ne tik ypatingas gyvenimo būdas, bet ir unikali šviesos kokybė bei Andalūzijos žmonių ir kaimo žavesys“, – pasakoja ekspertė.
Ir toliau planuojama stiprinti miesto statusą
Teigiama, 2024 m. investicijos į didelio masto statybos projektus Marbeljoje viršijo 800 mln. eurų.
„Neseniai paskelbta, kad statybos leidimų išdavimo procesas Marbeljoje sutrumpėjo iki vos keturių mėnesių – tai reikšmingas pagerėjimas, lyginant su ankstesniais metais, kai leidimo tekdavo laukti metus ar net ilgiau. Marbelja taip pat planuoja iki 2027 m. kasmet didinti savivaldybės biudžetą po 10 mln. eurų.
Finansinės strategijos tikslas – užtikrinti lėšas didėjančioms išlaidoms padengti bei investuoti į naujas iniciatyvas ir miesto infrastruktūros gerinimą, taip palaikant Marbeljos augimo tempą ir gyvenimo kokybės standartus.
Dar vienas itin reikšmingas pokytis – miesto teritorijos padidinimas beveik 13 mln. kvadratinių metrų, t. y. nuo 40 mln. iki daugiau kaip 52,5 mln. kvadratinių metrų. Šie sprendimai aiškiai rodo, kad Marbelja planuoja ne tik išlaikyti, bet ir stiprinti savo, kaip vieno dinamiškiausiai augančių kurortų, statusą“, – sako nekilnojamojo turto ekspertė.