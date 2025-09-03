Vienintelė tokia galimybė Lietuvoje: Vilniuje parduodama svajonių rezidencija

„Tarp šimtamečių ąžuolų iškilią istoriją menantys pastatai – ar dar rasite Vilniaus mieste ką nors panašaus?“ – klausia Sodininko namo šeimininkė žurnalistė Dalia Juočerytė.
Ji papasakojo, kad jau XIV amžiuje šioje teritorijoje buvo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio dvaras, kurį Karalius Jogaila 1387 m. padovanojo Vilniaus vyskupams. Tik tuo metu pastatai buvo mediniai su mūriniais rūsiais. 1782 m.
Verkių rezidenciją įsigijo Vilniaus vyskupas J. Masalskis, dvaro kompleksą projektavo architektai M. Knafkusas ir L. Stuoka-Gucevičius. 1783 m. pastatomas Sodininko namas su oranžerijomis ir uždaru kiemu.
Jau XIX a.antroje pusėje naujas savininkas – kunigaikštis L. P. Vingenšteinas atliko visos dvarvietės rekonstrukciją, buvo pastatyti parko vartai ir dabartinė tvora. Per karus apgriauti pastatai buvo restauruoti 1990–2000 metais. Dabartiniai Verkių dvaro pastatai laikomi vieni vertingiausių klasicizmo laikotarpio pavyzdžių Lietuvoje
Pastatai stovi medžių apsuptyje ant kalno, kurio papėdėje vingiuoja Neries vingis. Kitoje upės pusėje – prestižininis Valakampių rajonas.
Name slypi įdomi istorija
Žurnalistė D. Juočerytė portalui Lrytas atskleidė, kad iki šio pastate veikė ekologinių televizijos laidų ir filmų apie gamtą kūrimo studija. Daugiau nei 20 metų čia buvo kuriamos tokios laidos kaip „Gamta ir mes“, „Žalioji banga“, „Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą“, „DNR“, Ekologiško namo konkursas „Mano namas“, „Pradėk nuo savęs“. Su TV kameros pagalba žiūrovai vedžioti po įstabiausias Lietuvos ir pasaulio gamtines vietas.
Daug metų čia veikė ir Atsinaujinančios energetikos ekspozicija, kurioje būriai moksleivių ir suaugusiųjų pirmąkart pamatė saulės, vėjo ar geoterminės energijos panaudojimo galimybes.
Kompleksą sudaro trys dalys
Šiuo metu parduodamą kompleksą sudaro 1997 m. restauruotas dviejų aukštų gyvenamasis namas (173,63 kv. m), pietinėje dalyje išlikę didžiosios oranžerijos pamatai (apie 180 kv. m atstatomo ploto) ir atskiras mažosios oranžerijos pastatas (193,43 kv. m; rekonstrukcija 2007 m.).
Anot NT agentūros „Capital“ brokerės Giedrės Daugirdaitės, ši vieta tarsi idilė – gyvendami gamtos apsuptyje, naujakuriai patirtų tikrą ramybę. Ji taip pat pažymėjo, kad ties pastato centru buvo į pietinę pusę orientuota didžioji oranžerija, todėl yra galimybė ją atstatyti ir susikurti nepakartojamą erdvę su apie 6 metrų aukštį siekiančia stiklo kontrukcijų siena“, – papildė ji.
Sklypas Verkių parko teritorijoje, remiantis istoriniais duomenimis patvirtintas detaliajame plane, siekia 37,8 aro (išpirkta 20 a, likusi dalis – valstybės), privažiavimas – asfaltuotas, greta veikia teniso kortai.
Namo aplinka – medžių apsuptas kalnas, papėdėje vingiuoja Neris. Iki Verkių rūmų – apie 270 m, viešojo transporto stotelės – apie 350 m, upės – apie 600 m, Santariškių klinikų – apie 1,5 km, Arkikatedros – apie 8 km.
Objektas skirtas pirkėjui, kuris vertina istoriją ir pasirengęs tęsti autentišką atkūrimą pagal archyvinius planus – nuo oranžerijų atstatymo iki viso komplekso sugrąžinimo į rezidencijos ritmą, kur gamta ir architektūra dera miesto ribose.