Žvėryno prabangos viršūnė: naujas daugiabutis su išskirtiniais butais už 22 mln.

Anot jos, prestižiniame Žvėryno mikrorajone statomame projekte bus įrengtas 61 butas ir viena komercinė patalpa.
Viršutiniame pastato aukšte bus įrengti išskirtiniai butai su vitrininiais langais ir antresolėmis, dauguma jų turės stogo terasas. Visi pirmojo aukšto gyventojai taip pat mėgausis terasomis, o visi likę projekto butai turės nuosavą balkoną.
Įgyvendinant projektą, čia taip pat bus įrengtas privatus, apželdintas vidinis kiemas, vaikų žaidimų aikštelės bei automobilių stovėjimo aikštelė. Atsižvelgiant į pastarųjų metų įvykius, ketinama įrengti ir priedangą.
„Žvėrynas –prestižinis Vilniaus rajonas, todėl šis projektas ne tik išskirtinė erdvė gyvenimui, bet ir vertinga investicija. Kurdami „Žvėryno Personas“ siekėme suderinti modernią architektūrą, kokybiškus sprendimus ir gyvenimo komfortą gamtos apsuptyje“, – pranešime cituojamas „EIKA Development“ Plėtros departamento direktorius Tomas Žiaugra.
Vystant „Žvėryno personas“ bus rekonstruotas sklype esantis pastatas, kuriame ilgus metus buvo įsikūręs Finansų ministerijos mokymų centras. Statybų metu bus siekiama išsaugoti ir pernaudoti dalį pastate esančių medžiagų.
2017 metais likviduoto centro pastatą įsigijusi „EIKA Development“ prieš kelerius metus šias patalpas pavertė laikinu humanitariniu centru. 2022 metais, prasidėjus karui Ukrainoje, šios erdvės nemokamai buvo suteiktos didžiosioms Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms, kurios teikia pagalbą pabėgėliams iš Ukrainos.
Skaičiuojama, kad bendra investicijų sumą į šį projektą viršys 22 mln. eurų. Daugiabučio statybas tikimasi užbaigti 2027 metų II ketvirtį.