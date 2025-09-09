Vienas populiariausių šalies sodininkų T. Gurskas parduoda unikalų namą

Pats T. Gurskas su šeima gyvena Kauno pakraštyje, kur yra sukūręs ypatingą 13 arų sklypą. Čia – žiedų jūra, daugybė krūmų, medžių ir vaismedžių. Kraštovaizdžio kūrėjas savo kiemą yra taip sumaniai suskirstęs zonomis, kad jis atrodo bent dukart didesnis nei yra iš tiesų.
„Dievinu gausą. Aš atsipūtęs vyrukas, todėl man reikia linksmumo, man reikia spalvų. Pas mus kone visus metus kieme kas nors žydi“, – portalui Lrytas yra pasakojęs T Gurskas, vardindamas augalus, kurie džiugina nuo pavasario iki vėlyvo rudens: snapučiai, alyvos, magnolijos, sakuros, hortenzijos.
Jo požiūris į kraštovaizdį labai asmeniškas – augalai turi derėti prie žmogaus charakterio ir gyvenimo būdo. Minimalistams jis pataria rinktis mažiau rūšių, bet daugiau kiekybės, o spalvų ir įvairovės mėgėjams rekomenduoja žydinčius krūmus, smilgynus, pievinius augalus.
„Medis – kiemo puošmena, jausmų architektūros kūrėjas. Po juo smagu sėdėti, pakabinti hamaką, žiemą papuošti lempučių girliandomis ar vasarą pašviesti iš apačios. Tai visada tampa ypatingu akcentu“, – yra sakęs Tautvydas, savo kieme auginantis rojaus obelį, kurios šakos jau siekia antrame aukšte esančius šeimos namų langus.
T. Gursko kurtas kiemas – tai ne tik estetika, bet ir praktiškumas: iškastas tvenkinys surenka lietaus vandenis, o augalai sodinti pagal zonas taip, kad sklypas būtų patogus ir šeimai, ir svečiams.
