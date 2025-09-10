Pradėti Linkuvos dvaro pastatų griovimo darbai

Nuotraukose matoma, kad darbai yra įgavę pagreitį ir dalis pastatų jau sulyginti su žeme.
Planuojama nugriauti penkis naudoti netinkamus pastatus kultūros vertybe laikomoje Linkuvos dvaro teritorijoje.
Šiuos pastatus savivaldybė anksčiau įsigijo už daugiau nei 141 tūkst. eurų.
Kaip rašyta anksčiau, griaunamų pastatų vietoje planuojama įrengti parką. Kauno miesto savivaldybės teigimu, vizijoje numatyta sutvarkyti parką, atkurti senąsias alėjas, užsodinant jas gėlynais, mokamaisiais želdynais, atverti priėjimus prie vandens telkinių, svarstoma įrengti lauko amfiteatrą.
Iš viso savivaldybė yra nusipirkus devynis skirtingus pastatus Linkuvos dvaro teritorijoje. Už tai miestas bendrovei „Fudo“ sumokėjo 307,5 tūkst. eurų.
Taip pat planuojama įsigyti ir 12-ai savininkų priklausantį garažą, kurį anksčiau buvo nutarta paimti visuomenės poreikiams.
