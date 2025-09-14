Lrytas Premium prenumerata tik
Vyriausybė pritarė siekiui mažinti kvapų taršą gyvenamojoje aplinkoje

2025 m. rugsėjo 14 d. 11:18
Vyriausybė pritarė siūlymui mažinti kvapų taršą gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkos ore bei sukurti kvapų kontrolės sistemą.
Ministrų kabinetui šią savaitę pritarus Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtam įstatymų projektui, jį patvirtinti dar turės Seimas.
Laikinosios sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės teigimu, pakeitimai skatins ūkio subjektus įsitraukti į kvapų valdymą. Ši veiklą kontroliuos Nacionalinis visuomenės sveikatos priežiūros centras.
„Įstatymų pakeitimais yra nustatoma, kad fizinis ar juridinis asmuo privalo savo lėšomis stebėti aplinkos teršimo laipsnį, jo poveikį aplinkai ir įgalina ūkio subjektus riboti aplinkos oro taršą kvapais.
Taip pat nustatomi skundų nagrinėjimo terminai, ir siūloma numatyti, kad kvapų kontrolės metu atliekamų laboratorinių tyrimų ir kvapo sklaidos modeliavimų sąnaudų išlaidas, jei nustatomi normatyvų, kvapo koncentracijų viršijimai, apmokėtų įmonės“, – pranešime cituojama M. Jakubauskienė.
Anot ministerijos, administracinių nusižengimų kodekso projekte taip pat siūloma nustatyti administracinę atsakomybę, kai ūkio subjektas nesilaiko taršos valdymo sąlygų, ir už pažeidimus numatyti baudų dydžius, kurie taikomi už analogiškus aplinkosauginius pažeidimus.
