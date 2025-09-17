Lrytas Premium prenumerata tik
BūstasNekilnojamasis turtas

Ilgai laukta parama būstui – jau šiandien gera žinia tūkstančiams šeimų

2025 m. rugsėjo 17 d. 12:51
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) šiemet skyrė papildomus 4,46 mln. eurų, kurie kaip finansinė paskata bus skiriami pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.
Ministerijos duomenimis, dėl nepakankamo priemonės finansavimo šių metų sausio 1 dieną paramos laukė apie 1,7 tūkst. jaunų šeimų.
Vis tik skyrus papildomą finansavimą, visų, laukiančių finansinės paskatos nuo 2023 metų, prašymai bus išnagrinėti dar šiemet.
„Džiaugiuosi, kad pasiekėme proveržį ir pagaliau baigiame ilgametį laukimą finansinei paskatai pirmajam būstui gauti.
Mūsų tikslas – kad kiekviena jauna šeima, pasirinkusi kurti ateitį Lietuvoje, turėtų realią galimybę įsigyti pirmuosius namus“, – pranešime cituojama laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.
Ministerijos duomenimis, 2024 m. finansinę paskatą gavo 342 šeimos, o 2023 m. buvo tenkinti 609 šeimų prašymai.
Planuojama, kad kitas kvietimas teikti prašymus pagal šią paramos priemonę bus organizuojamas 2026 m. I ketvirtį.
