Po netikėto sprendimo – daugiau šviesos vilniečių laiptinėse

„Mano BŪSTO“ klientų atstovavimo grupės vadovė Renata Kairytė pasakoja, kad daugelyje sostinės daugiabučių langai nebuvo valyti nuo pat pastatymo arba bent jau nuo paskutinio jų keitimo. Nors dažnu atveju laiptinės reguliariai prižiūrimos, langų plovimas įprastai nebūna įtrauktas į bazinį paslaugų paketą. Šią paslaugą galima užsisakyti papildomai.
„Mūsų komandai kilo mintis šią paslaugą pasiūlyti masiškai, nes matėme akivaizdų poreikį – žmonėms tiesiog trūko galimybių tinkamai pasirūpinti savo laiptinių langais. Vietomis juos sunku pasiekti, reikalinga speciali įranga bei valymo priemonės“, – pasakoja R.Kairytė.
Šią iniciatyvą paskatino ir pačių gyventojų prašymai: „Ne kartą girdėjome klientus sakant: mes patys nepasiekiame langų, o taip norime, kad jie būtų švarūs. Supratome, kad jei vienu metu pasiūlysime šią paslaugą daugeliui laiptinių, galėsime ją atlikti efektyviau ir užtikrinti kokybę. O ir rezultatas bus geras, kai darbai atliekami kompleksiškai“.
Susidomėjimas paslauga, anot R.Kairytės, viršijo lūkesčius – vien tik Antakalnyje ir Žirmūnuose buvo išplautos 153 laiptinių arba beveik 1400 langų. Gyventojai pastebėjo, kad švarūs langai ne tik pagerino bendrą estetiką, bet ir įnešė daugiau šviesos, jaukumo bei suteikė švaros pojūtį.
„Iš pradžių galvojome, kad susidomėjimas bus mažesnis, tačiau žmonės labai aktyviai reagavo į mūsų pasiūlymą. Tai dar kartą įrodė, jog reikia klausyti gyventojų poreikių ir juos atliepti“, – sako R.Kairytė.
Tiesa, darbai ne visur buvo lengvi – kai kuriuose namuose langai buvo taip apleisti, kad juos teko ne tik plauti, bet ir šveisti, naudoti stipresnes valymo priemones. „Kai kur dėl didelio purvo nepavyko laikytis suplanuoto grafiko, bet mes rinkomės kokybę, o ne greitį. Gyventojai tai suprato ir liko patenkinti“, – pridūrė ji.
Ši patirtis parodė, kad net ir iš pirmo žvilgsnio paprastos papildomos paslaugos gali turėti didelį poveikį gyvenimo kokybei. Švarūs laiptinės langai nėra tik estetika – jie kuria jaukesnę, šviesesnę ir patrauklesnę aplinką.
„Šviesesnė, švaresnė laiptinė kuria visai kitą įspūdį – net grįžti namo maloniau. Tai paprastas, bet labai reikšmingas dalykas, kurį teigiamai įvertino mūsų klientai“, – apibendrino R.Kairytė.
