Du kartus per metus – siaubinga latvės buto lemtis: po potvynio jį naikino ir gaisras

Ugniagesiams teko laužti šarvuotas duris, kad patektų į vidų, skelbia TVNET.lv Viduje nieko nebuvo, degė remontuojamos patalpos kambarys. „Nustatyta, kad židinys buvo kambaryje. Žmonių viduje nebuvo“, – sakė Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovas Zahars Vorobjovas.
Gyventojai pasakojo, jog vakare, ruošdamiesi miegoti, pajuto dūmus ir skubiai bėgo į lauką. „Ugniagesiai reagavo labai greitai – atvažiavo iš abiejų pusių, gesino iš lauko, bet maždaug valandą praleidome kieme, buvo labai baisu“, – dalijosi viena namo gyventoja.
Buto savininkė pasakoja, kad nelaimę sukėlė statybininkai, kuriuos remontui parinko jos draudimo bendrovė „BTA“. Darbininkai po darbo paliko įjungtą elektrinį įrankį rozetėje, ir tai tapo gaisro priežastimi.
Draudimo bendrovė patvirtino, kad žala bus atlyginta, tačiau pabrėžė, jog galutinį sprendimą galima priimti tik gavus oficialias Valstybinės policijos išvadas. Jei bus nustatyta, kad būtent rangovų neatsargumas sukėlė gaisrą, draudikai galės reikalauti žalos atlyginimo iš statybos įmonės.
Tai – jau antra šio buto nelaimė per nepilnus metus. Pavasarį jis buvo smarkiai apgadintas užliejus vandeniui, kai atliekant stogo remonto darbus į vidų pateko lietaus. Tuomet teko ilgai aiškintis su draudikais dėl kompensacijos dydžio bei rangovų pasirinkimo.
Atrodė, kad problemos eina į pabaigą – remonto darbai truko kelis mėnesius ir buvo beveik baigti. Tačiau dabar viskas vėl sugriauta. „Vieną kartą vanduo, dabar ugnis. Nežinau, kas dar laukia“, – sako šeimininkė.
Kol kiti gyventojai džiaugiasi, kad nelaimė baigėsi be aukų, buto savininkė priversta svarstyti, kiek dar kartų jai teks pradėti viską iš naujo.
