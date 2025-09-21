Orai
Būstas
Nekilnojamasis turtas
2025 m. rugsėjo 21 d. 10:21
Ukmergės rajone – 21 metų merginos kova su abejingumu: „Mes kaip pelės spąstuose“
2025 m. rugsėjo 21 d. 10:21
Ukmergės rajone, Daumantiškių kaime, stovi kelių šimtmečių senumo dvaras. Kadaise – pasididžiavimas, šiandien – apleistas kultūros paveldo objektas, byrančiais rūsiais ir šiukšlių krūvomis.
