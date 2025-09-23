Pačiame Vilniaus centre įspraus 5 daugiabučius: žada, bus išskirtiniai

Pirmuoju etapu iškils trys namai, kuriuose bus įrengti 56 erdvūs 2–4 kambarių butai, jų plotai sieks nuo 45 iki 108 kv. m. Butai suplanuoti su aukštomis lubomis, dideliais aliuminio profilio langais ir erdviomis terasomis ar balkonais.
Namai išsiskirs kokybišku keraminių plokščių fasadu, kuris ne tik užtikrins ilgaamžiškumą ir estetinį vientisumą, bet ir padės išlaikyti geras energines savybes. Gyventojų patogumui bus įrengta dviejų aukštų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė su 68 vietomis.
Viršutiniuose aukštuose suprojektuoti išskirtiniai butai su itin aukštomis lubomis, dideliais langais, pro kuriuos atsivers vaizdai į senamiesčio stogus bei jaukiomis, erdviomis terasomis, o dviejų aukštų korpuse bus įrengti unikalūs butai per du aukštus su atskirais privačiais įėjimais ir privačiomis terasomis – tokio tipo būstų centrinėje miesto dalyje itin mažas pasirinkimas.
„Tai projektas tiems, kurie vertina išskirtinį būstą patogioje ir prestižinėje vietoje. Jis sujungia modernią architektūrą, aukštą statybos kokybę, privatumo jausmą ir patogų gyvenimą pačioje miesto širdyje.
Visuose butuose įrengiama mūsų standartinė, bet iš rinkos konteksto išsiskirianti „Dalinė PLUS“ apdaila – tai ne tik išvedžiota elektros instaliacija ir komunikacijos, bet ir pilnai įrengta šildymo sistema su automatika, vėdinimas su rekuperacija, pertvaros ir kiti techniniai sprendimai, leidžiantys gyventojams įsirengti būstą patogiai ir greitai.
daugiabučiainaujos statybosVilniaus centras
Rodyti daugiau žymių