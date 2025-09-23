Šeškinė to nepamirš ilgai – atidaryta atnaujinta centrinė rajono aikštė

„Vilnius nėra tik senamiestis ir centras – Vilnius yra visur. Šeškinė ilgai buvo pamiršta, bet šiandien tam atėjo galas.
Šeškinės atgimimas prasideda nuo puikiai sutvarkytos centrinės aikštės. Toliau nuosekliai tvarkysime gatves, kiemus, šaligatvius, o jau gruodį rajone atidarysime naują modernią biblioteką“, – renginyje kalbėjo Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Aikštė atnaujinta tariantis su gyventojais
Šiemet atnaujinta aikštė tapo jaukesnė ir patogesnė: sutvarkytos dangos, suremontuoti laiptai, įrengta daugiau nei 30 naujų suoliukų, sutvarkyta centre esančią vertikalę juosianti sienelė, ant kurios dabar galima patogiai atsisėsti, pasodinti medžiai, krūmai bei daugiamečiai augalai. Viso atnaujinta daugiau kaip 6000 kv. m ploto teritorija.
Šis projektas yra ilgalaikės vizijos, parengtos kartu su bendruomene, dalis. Prieš prasidedant darbams vyko diskusijos su gyventojais, kūrybinės dirbtuvės ir pasivaikščiojimai po aikštę, todėl įgyvendinti pokyčiai atliepia žmonių poreikius.
Šventė – su 90-ųjų dvasia
Aikštėje surengta šventė šeškiniečius nukėlė į spalvingus 90-ųjų laikus. Renginio vedėjas Ramūnas Zilnys pokalbyje su televizijos ir radijo laidų vedėju Rimu Šapausku prisiminė tų laikų gyvenimą, nuotykius ir muziką. Renginio kulminacija tapo DJ Šapausko vakarėlis, kuris pakėlė žmones šokti.
Gausiai susirinkę gyventojai turėjo galimybę pamatyti pelningiausią visų laikų lietuvišką filmą „Pietinia kronikas“. Vaikai išbandė savo tėvų ir senelių vaikystės žaidimus – „klases“, šokinėjimą per gumą ir „sekretų“ gaminimą. Viena populiariausių renginio veiklų – retro fotoateljė – leido linksmai nusifotografuoti ir atsiminimą iš šventės parsinešti namo.