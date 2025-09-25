Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Keturių miegamųjų namas atrodė per gerai, kad būtų tiesa – kol pirkėjai pamatė kai ką labai keisto

2025 m. rugsėjo 25 d. 16:09
Lrytas.lt
Iš pirmo žvilgsnio tai tikra svajonė – XVII amžiuje pastatytas keturių miegamųjų kotedžas su erdviu sodu ir jaukiomis medinėmis sijomis. Tačiau viena skelbimo nuotrauka sugebėjo užgožti visą nekilnojamojo turto agentų pasakojimą. Apie šį neįprastą būstą praneša „The Sun“.
Už 785 tūkst. svarų (apie 920 tūkst. eurų) parduodamas namas Vimbornyje, Dorsete, iš išorės atrodo nepriekaištingai. Tačiau nuotraukoje iš svetainės žiūrovai aptiko netikėtą vaizdą – ant sofos krašto, šalia dviejų alaus butelių, kyšančias basas pėdas.
Kotedžas turi daugybę privalumų: čia įrengtas Tiki baras, sūkurinė vonia, arklidės, didelis garažas su apžiūros duobe. Greta stovi du mažieji nameliai – viename įrengta veterinarijos klinika, kitame gyvūnų kirpykla.
Ir vis dėlto visus šiuos privalumus užgožė nuotraukoje įamžintos paslaptingos pėdos. Vienas internautas socialiniuose tinkluose pajuokavo: „Štai tikrasis pardavimo akcentas“. Kitas prisipažino: „Pamačiau – ir nebegaliu to ištrinti iš galvos“.
Kai kurie spėliojo, kad į kadrą netyčia pateko pats brokeris. Kiti šypsojosi, jog tai galėjo būti sąmoningas triukas, pritraukęs milžinišką dėmesį.
Keista detalė nesumažino susidomėjimo – priešingai, kotedžas jau tapo tikra interneto sensacija. O pirkėjams, ieškantiems ramybės kaime, šis namas vis dar atrodo itin viliojantis.
