Ar pigiai internete pirktas virdulys gali kelti grėsmę jūsų namams? Ekspertas paaiškino, kokias klaidas daro išmaniųjų namų savininkai

Biurų, kitų visuomeninių pastatų ir, žinoma, individualiųjų namų saugumas šiandien neatsiejamas nuo įdiegtų technologijų. „Išmaniosios technologijos leidžia namų apsaugą pakelti į visai kitą lygį – nuo išmaniųjų judesio jutiklių ir durų užraktų iki centralizuotų sprendimų, galinčių automatiškai reaguoti į įsilaužimus ar avarines situacijas, tokias kaip bėgantis vanduo, dūmai ar dujų nuotėkis. Visgi technologijų gausa reiškia ir didesnę atsakomybę, apie kurią dažnai pamirštama. Net jei buvo įdiegta profesionali išmaniųjų namų sistema, vėliau savininkų įsigyti neaiškios kilmės ir nepatikrintos kokybės buitiniai prietaisai, prijungti prie esamos sistemos, kelia riziką, mat nėra aišku, kur kaupiami jautrūs duomenys, pavyzdžiui, „Wi-Fi“ ryšio slaptažodis“, – paaiškino R.Skurdenis.
Nors daugelis elektroninį saugumą sieja tik su kibernetinių atakų grėsme, iš tiesų, išmaniųjų namų saugumas – kur kas sudėtingesnis procesas. „Skaitmeninis saugumas – visų duomenų, siunčiamų ir gaunamų namuose ar iš išorės, apsauga nuo pašalinių. Tai – šifruota komunikacija tarp įrenginių, saugi prieigos kontrolė ir sistemos vientisumo užtikrinimas. Jis nėra aktualus vien tik išmaniuosiuose namuose – net paprasta netinkamai įrengta signalizacija, prijungta prie interneto, gali tapti kibernetinių nusikaltėlių taikiniu“, – paaiškino „JUNG Vilnius“ vadovas.
Ar standartinė signalizacija, skirta apsisaugoti nuo vagysčių – jau praeitis? Anot pašnekovo, šis sprendimas vis dar naudojamas, tačiau išmaniųjų namų kontekste ne visiškai atitinka šiandienos poreikius. Išmaniųjų namų savininkai tikisi pranešimo telefone, galimybės patikrinti situaciją per kameras ar aktyvuoti papildomas apsaugos funkcijas. Kitaip tariant, paprastos sistemos tampa pagalbinės, o pagrindą sudaro skaitmeniniu saugumu grįsti sprendimai.
Kas užtikrina JUNG KNX sistemos saugumą?
Išmaniesiems namams įrengti naudojamos JUNG KNX sistemos galimybės praktiškai neribotos. Pasitelkus ją, galima įgyvendinti itin sudėtingus išmaniųjų namų automatizavimo sprendimus, tačiau jai būtina speciali elektros instaliacija, kurią kartu su kompetentingais specialistais svarbu kruopščiai suplanuoti dar namo projektavimo stadijoje, o tuomet – viziją kokybiškai įgyvendinti.
Pasitelkus JUNG KNX, į bendrą sistemą galima integruoti ir valdyti apšvietimą, šildymą, automatizuoti žaliuzes, laistymą, įeigos kontrolę, saugos, vaizdo stebėjimą bei įgyvendinti sudėtingesnes logines funkcijas.
Kadangi šis tinklas nuolat perduoda duomenis tarp daugelio įrenginių, svarbiausia užtikrinti, kad siunčiami ir gaunami duomenys būtų apsaugoti. Tokiu atveju pasitelkiamas „KNX Secure“ protokolas – jis užšifruoja visą informaciją tiek IP tinkle, tiek vietinėje magistralėje – taip užkertamas kelias įsilaužimams, duomenų perėmimui ar manipuliacijoms.
Ši technologija atitinka aukščiausius tarptautinius saugumo standartus, todėl vartotojui užtikrinamas ne tik patogumas, bet ir ramybė. Kadangi KNX yra atviras standartas, JUNG sprendimai suderinami su kitų gamintojų KNX įrenginiais, kurie taip pat palaiko „KNX Secure“. Tai reiškia, kad užtikrinama ilgalaikė investicijos apsauga – sistema ateityje galės būti plečiama neprarandant saugumo.
Namai – sistema, ne atskiri elementai
Svarbu nepamiršti, jog išmaniųjų namų sistema nėra vien tik atskiri įrenginiai – tai vientisa ekosistema, kurią projektuoti ir programuoti gali tik specialiai išmokyti bei sertifikuoti KNX specialistai, tuomet įdiegta sistema ilgus metus veiks nepriekaištingai.
Kvalifikuoti meistrai ne tik sumontuos, bet ir teisingai suprogramuos, suvaldys sertifikatus, šifravimo raktus bei prieigos teises. Jei šie procesai atlikti atmestinai, visa sistema gali tapti pažeidžiama.
Individualiųjų namų šeimininkams nusprendus patiems „pasipildyti“ sistemą, svarbu nepamiršti, jog toks neapgalvotas sprendimas, pavyzdžiui, įsigytas itin pigus išmanusis virdulys, kuris prisijungimo duomenis siunčia ten, kur nesilaikoma griežtų duomenų apsaugos reikalavimų, gali pakenkti visai infrastruktūrai. Rekomenduojama rinktis tik Europos Sąjungoje sertifikuotus gaminius ir dirbti su specialistais, turinčiais patirties.
Ar dingus, o vėliau atsiradus elektrai, išmaniųjų namų sistema ir toliau veiks kokybiškai? Pavyzdžiui, atsidarys išmaniojo namo durys? „Teoriškai, dingus elektrai, išmaniajame name kaip ir paprastame, susiduriame su ta pačia situacija – elektros tiesiog nėra. Tik išmaniajame name paprastai yra planas B, kurį dar projektavimo etape sudėlioja profesionalai. JUNG KNX sistema numato įvairius sprendimus: avarinius variantus, pavyzdžiui, galimybę naudoti mechaninį raktą šalia elektroninės spynos, atsarginį maitinimą (UPS) svarbiausiems komponentams, kad net ir dingus elektrai būtų užtikrintas tolesnis jų veikimas, vietinį valdymą jungikliais ar avariniais mygtukais, kurie funkcionuoja nepriklausomai nuo interneto ar debesijos. Tokiu būdu technologijos išlieka patogumu ir pagalba, o ne galimos rizikos šaltiniu“, – apibendrino R.Skurdenis.
Pasaulyje pripažintas standartas
Pažangi išmanioji JUNG KNX sistema visas sistemas namuose sujungia į bendrą tinklą, kuriame įvairios paskirties įrenginiai tarpusavyje „susikalba“.
Pavyzdžiui, kai atidaromas langas, šildymas tą pačią akimirką automatiškai išsijungia ir taupoma šilumos energija, o vos įžengus į svetainę, tyliai prasiveria užuolaidos, įleisdamos į kambarį natūralią šviesą, bei garso sistema pradeda groti jūsų mėgstamą muziką.
Visos sujungtų sistemų ir įrenginių funkcijos gali būti valdomos pasirinktinais būdais – tiek išmaniaisiais jungikliais, termostatais, automatiškai būvio ar kitais jutikliais, tiek liečiamu ekranu ant sienos, taip pat programėle išmaniajame įrenginyje.
Svarbiausia taisyklė – šiai sistemai diegti būtinas profesionalus ir labai ankstyvas planavimas. Ją projektuoti ir programuoti gali tik specialiai išmokyti bei sertifikuoti KNX specialistai, tad priimti sprendimą turėti tokią išmaniojo namo sistemą reikia praktiškai tuo metu, kai prasideda namo ar buto projektavimas.
