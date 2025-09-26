Moteris vos už 26 tūkst. eurų įsigijo du namus, garažą ir žemės: tėvynėje tik pasvajotų apie tai

Nors pastatas buvo apleistas, moteris sako pamačiusi jo potencialą. Ji jau pradėjo remontą – keičia stogą, langus, tvarko vidų.
Savo planus rodo „TikTok“ vaizdo įrašuose, kurie sulaukė daugiau nei 1,6 mln. peržiūrų.
„Negaliu patikėti, kad visa tai kainavo tiek mažai. Anglijoje už tokią sumą nebūtum nusipirkęs net sandėliuko“, – komentavo viena žiūrovė.
Kitas pridūrė: „Tai svajonių pirkimas, gal ir aš kada nors išdrįsiu taip padaryti.“
Prie pagrindinio namo stovi ir mažesnis namelis, kurį galima įrengti svečiams. Taip pat – erdvus tvartas, garažas bei pagalbinės patalpos.
Nekilnojamojo turto agentūra „Bulgaria Direct“ pažymi, kad tokių sandorių kaimo vietovėse dar galima rasti, tačiau jie sparčiai brangsta.
Džesika pripažįsta, kad iš pradžių bijojo pirkti nekilnojamąjį turtą užsienyje, todėl rinkosi ne privačius pardavėjus, o agentūrą – dėl saugumo. Vis dėlto rezultatu ji patenkinta: „Dabar turiu tiek erdvės, kiek Anglijoje nebūčiau įsivaizdavusi.“
