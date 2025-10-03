Dar daugiau laiko pasiruošti ir įsigilinti: kvietimas renovuoti daugiabučius pratęstas pusmečiui

Šį laiką butų savininkai galės panaudoti tam, kad gautų atsakymus į visus kylančius klausimus, atsakingai įvertintų renovacijos naudą ir finansinius įsipareigojimus.
Gauta daugiau nei 200 paraiškų
Nuo kvietimo pradžios 2024 m. lapkričio 11 d. jau gauta daugiau nei 200 paraiškų, o gyventojų susidomėjimas nemažėja. Pasak Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Pastatų modernizavimo departamento direktorės Gintarės Burbienės, papildomi pusė metų leis žmonėms atsakingai pasiruošti – įsigilinti į projektinius siūlymus, pasitarti su kaimynais ir priimti pagrįstus sprendimus.
„Renovacija nėra vien techninis procesas. Tai bendruomeninis sprendimas, kuriam reikia ne tik laiko, bet ir susitelkimo, pasitikėjimo ir tarpusavio susitarimo. Tikimės, kad butų savininkai pasinaudos šia galimybe ir bus pateikta dar daugiau paraiškų, kurios bus gerai apgalvotos ir numatys diegti tvarius sprendimus“, – teigia G.Burbienė.
Skaičiuojama, kad modernizuotas pastatas gali sutaupyti net iki 60 proc. šilumos energijos ir pasiekti bent C (o dažniausiai B) energinio efektyvumo klasę. Be mažesnių sąskaitų, gyventojai pajunta ir kitus privalumus – pagerėjusį mikroklimatą, išnykusias drėgmės ar pelėsio problemas. O įdiegus kitas valstybės finansuojamas priemones – padidinus balkonų langų ir durų angas, juos išplėtus, įrengus dviračių saugyklas ir elektromobilių įkrovimo stoteles, rūsius pritaikius priedangoms – aplinka tampa jaukesnė ir komfortiškesnė.
Paprastesnė tvarka ir palankesnės sąlygos
Kartu su šiuo kvietimu įsigaliojo naujas finansavimo modelis, kuris palengvina ir pagreitina visą renovacijos procesą.
Dabar parama apskaičiuojama pagal fiksuotą įkainį, dėl to sumažėja dokumentų apimtis, išauga projektų administravimo efektyvumas.
Šiems projektams numatyta lengvatinė paskola: iki 20 metų laikotarpiui su fiksuotomis 3 proc. metinėmis palūkanomis. Paskolos dydis negali viršyti statybos darbų vertės (su PVM), bet jos lėšomis galima padengti visas renovacijos išlaidas – nuo energiją taupančių sprendimų iki pridėtinės vertės mokesčio.
„Kvietimui netaikomas konkursinis atrankos principas, o paraiškos bus priimamos tol, kol bus panaudotos viso skirtos lėšos – 165 mln. eurų.
Sumai pasibaigus anksčiau paraiškos bus nukreipiamos į rezervinį sąrašą. Nors terminas – 2026 metų pavasaris, paraiškų skaičius auga, todėl norintieji pasinaudoti šia galimybe neturėtų laukti paskutinės minutės“, – akcentuoja ekspertė.
G.Burbienė primena, kad ateityje finansavimo modelis gali keistis, o energinio efektyvumo didinimo reikalavimai laikui bėgant tapti griežtesni. Tai reiškia, kad dvejonė gali kainuoti: sąlygos gali būti ne tokios palankios, be to, bus prarasta nemažai laiko, seno pastato būklė dar labiau pablogės.
Kuo anksčiau priimamas sprendimas, tuo greičiau gyventojai pajunta apčiuopiamą naudą – sumažėja šildymo sąskaitos, avarijų ir gaisrų rizika, išauga būsto vertė, kasdienybė tampa patogesnė, o gyvenamoji aplinka palankesnė sveikatai.
Daugiau informacijos apie kvietimo sąlygas rasite APVA tinklalapyje apva.lrv.lt. Paraiškos teikiamos per APVA informacinę sistemą APVIS.
Projektas „Daugiabučių namų renovacijos skatinimas“ finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.