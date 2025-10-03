Užstrigę Žvėryne: daug metų nemokamai besinaudojusi privačiu sklypu savivaldybė į kalbas apie nuomą nesileidžia

2017 metais Eugenijos ir Leonido Pilimonovų Alzheimerio ligos paramos fondas sutiko, kad Latvių gatvėje esančiame jam priklausančiame sklype Vilniaus miesto savivaldybė įrengtų vaikų žaidimų aikštelę. Ja naudojamasi iki šiol.
Tačiau dabartinis sklypo savininkas nusprendė kitaip išnaudoti šios teritorijos galimybes. 2025 metų balandį jis kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, prašydamas pakeisti žemės paskirtį į rekreacinę teritoriją.
Pagal pirminį sumanymą, čia turėtų būti įrengti padelio aikštynai, kurie nepadidintų nei triukšmo lygio, nei cheminės, fizikinės ar biologinės taršos.
Atsakymas buvo neigiamas
„Žemės sklypo reljefas yra tinkamas padelio aikštynams įrengti, kadangi įrengiami aikštynai, privalo turėti visiškai plokščią, lygų reljefą. Įvairūs nelygumai ne tik neleis mėgautis kokybišku žaidimu, tačiau sukels papildomą riziką žaidėjų sveikatai ir galimoms traumoms“, – teigiama savininko prašyme pakeisti žemės naudojimo paskirties būdą.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko atsiųstame atsakyme nurodyta, kad tai yra neįmanoma, nes šioje teritorijoje galioja Žvėryno rajono detalusis planas. Norint jį pakeisti, reikėtų inicijuoti teritorijų planavimo dokumentų pokyčius.
Padėkojo už nemokamą panaudą
Sklypo šeimininkai tuomet nusprendė pasielti kitaip – pasiūlyti savivaldybei, kad ji paprasčiausiai mokėtų nuomą už žemės panaudą viešosioms reikmėms, kitaip tariant, vaikų žaidimų aikštelei.
Buvo gautas atsakymas, jog savivaldybės Miesto aplinkos skyrius kreipėsi į savivaldybės Žemės tvarkymo ir administravimo bei Finansų skyrius dėl galimybės savivaldybei išsinuomoti užimtą žemės sklypo ploto dalį Latvių g., naudojamą vaikų žaidimo aikštelei. Taip pat kartu su Vilniaus vystymo kompanijos architektais sprendžiama dėl laisvos valstybinės žemės Žvėryne, kur būtų galima, parengus projektą, perkelti esamą vaikų žaidimo aikštelę.
„Dėkojame, kad iki šiol leidžiate naudoti šį žemės sklypą vaikų žaidimo aikštelei veikti ir džiuginti Žvėryno vaikus“, – teigiama šiame rašte.
Liko kyboti ore
Kaip sakė sklypo savininkams atstovaujantis teisininkas Giedrius Baranauskas, teritorijos šeimininkai kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, tačiau ši esą paprašiusi, kad jei įmanoma, čia galėtų būti palikta vaikų žaidimų aikštelė.
„Pasiūlėme žemę išsinuomoti tokiomis pačiomis kainomis, už kiek ją kitiems nuomoja pati savivaldybė. Tačiau, atrodo, Vilniaus miesto valdžiai tokia idėja nepatiko, todėl viskas liko kyboti ore. Savininkas tiesiog nori, kad teritorija liktų gyventojams arba jis pats galėtų užsiimti jos vystymu. Toks ir buvo pasiūlymas – išsinuomoti sklypą už normalią kainą“, – teigė advokatas G.Baranauskas.
Anot teisininko, svarstomi įvairūs sklypo panaudojimo variantai – nuo padelio aikštyno iki daugiabučio namo.
„Sunku tiksliai pasakyti, kol nėra baigtas derinimas ir nėra detaliojo plano korekcijų. Kai jos bus, savininkas spręs, koks sklypo vystymo būdas jam yra naudingiausias. Bent jau šiuo metu tai galėtų būti ir gyvenamasis namas, tačiau neaišku, kokia padėtis bus vėliau“, – kalbėjo teisininkas.
Sutrukdyti nevalia, nors pokyčiai nemalonūs
Asociacijos „Tikroji Žvėryno bendruomenė“ pirmininkė Rasa Pavarienė neslėpė, kad esant geram orui pati leidžia savaitgalius su dukra vaikų žaidimų aikštelėje, dėl kurios ateities kilo neaiškumų.
„Jei savininkas leido naudotis sklypu, tai yra tikrai gerai. Tačiau pasikeitus jo interesams jis turi teisę nutraukti tokią sutartį. Apeliuoti, kad kažkieno nuosavoje teritorijoje būtų vaikų žaidimų aikštelė, yra tikrai neteisinga.
Būtų labai puiku, jei savivaldybė rastų kompromisą su sklypo šeimininkais. Jei ne – tai ne tragedija, gyventojai prisitaikys, jei teks persikelti į kitą vietą. Nors pokyčiai, žinoma, visuomet nėra patys maloniausi“, – kalbėjo R.Pavarienė.
Savivaldybės atsakymas
Kaip teigė Vilniaus miesto savivaldybės Komunikacijos skyriaus specialistas Gabrielius Grubinskas, vaikų žaidimo aikštelė įrengta 2017 metais gavus tuometinių sklypo savininkų sutikimą, atlygio už tai nebuvo prašoma, taip pat nebuvo nustatytas terminas, iki kada žaidimo aikštelės įrenginiai gali būti eksploatuojami.
„Pasikeitus savininkams ir sulaukus prašymo iškelti žaidimo aikštelės įrenginius, savivaldybė ieškojo alternatyvios vietos. Rastas sprendimas – vieta prie Latvių g. 68.
Perkeliant senuosius įrenginius, žaidimo aikštelė taip pat bus papildyta naujais, keisis ir aikštelės danga – hibridinė žolės, natūralios vejos bei gumos.
Nuomotis ar išpirkti iš rinkos savivaldybė galėtų tik registruotus nekilnojamojo turto objektus. Vaikų žaidimo aikštelė nėra registruota kaip nekilnojamojo turto objektas“, – tvirtinama savivaldybės atstovo atsakyme.