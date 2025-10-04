Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
BūstasNekilnojamasis turtas

Turto bankas aukcione parduos Dotnuvos vandens malūną

2025 m. spalio 4 d. 14:33
Turto bankas aukcione už pradinę 18,3 tūkst. eurų sumą parduos Dotnuvos vandens malūną.
Daugiau nuotraukų (1)
Pasak Turto banko, malūnas bus parduodamas kartu su dviem mediniais ūkiniais pastatais ir žemės sklypu. Bendras statinių plotas siekia 453 kv. m.
Parduodamas malūnas pastatytas XX a. pradžioje, prie Dotnuvėlės upės, kelio Kėdainiai–Šeduva dešinėje pusėje.
Aukcionas vyks lapkričio 3 dieną.
Turto bankas – tai valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija.
Įmonė siekia efektyvinti valstybės turtą, mažinti jo plotą, paliekant tik valstybės veiklai reikalingus pastatus.
Turto bankas centralizuotai valdo apie 700 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto, jį atnaujina, investuoja į naujų pastatų statybą.
DotnuvamalūnasTurto bankas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.