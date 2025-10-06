Miško apsuptame, netoli sostinės senamiesčio esančiame „Mosso“ projekte „Galio Group“ pasiūlė dar 80 butų

„Pradėję statybas, pirkėjams pristatėme 85 butus trijuose namuose, o įsibėgėjant darbams, pradėjome dar 80 butų pardavimus. Pasiūlėme labai įvairaus dydžio bei išplanavimų butus ir matome, kad kiekvienas variantas randa savo pirkėją. Per tris mėnesius nuo statybų pradžios jau pardavėme trečdalį viso projekto butų. Tokia paklausa atspindi globalią vis greitėjančio gyvenimo tempo tendenciją: būstų pirkėjai vis labiau nori įsikurti aplinkoje, kur gamta yra kasdienio gyvenimo dalis. Pastaruoju metu atlikta daug tyrimų, įrodančių, jog gyvenimas šalia žaliųjų zonų lemia mažesnį streso lygį, geresnę fizinę bei psichinę sveikatą, todėl tokio būsto paklausa ir likvidumas auga – Vilnius nėra išimtis“, – kalba Eglė Šimkienė, „Galio Group“ pardavimų vadovė.
Miške, bet šalia senamiesčio
Burbiškių miško slėnyje, beveik 5 ha teritorijoje, iki 2026 m. pabaigos bus pastatyti pirmieji 6 mažaaukštės statybos namai su 165 butais, ateityje teritorija bus plėtojama toliau.
„Sklypas, kuriame vystomas „Mosso“ projektas, yra visiškai netoli Vilniaus senamiesčio, tačiau kartu apsuptas miško ir įdomaus, ledynmečio suformuoto reljefo. Nors teritorija yra arti miesto centro, ji išliko uždara ir labai žalia, todėl projektuojant buvo svarbu atsižvelgti į aplinką. Buvo nuspręsta čia statyti į kraštovaizdį estetiškai įsiliejančius trijų aukštų daugiabučius su atvirais kiemeliais ir privačiomis apželdintomis terasomis. „Mosso“ suteikia galimybę gyventi gamtos apsuptyje, neatsisakant miesto patogumų“, – pasakoja E.Šimkienė.
Pirmieji suskubo Naujamiesčio ir Burbiškių gyventojai
„Mosso“ projekte galima rinktis 25–76 kv. m ploto butus, kainos prasideda nuo 91 500 eurų.
Pasak E.Šimkienės, tipinis „Mosso“ pirkėjas jau yra įsikūręs pietinėje sostinės dalyje, vertina šios miesto dalies privalumus ir būstą čia renkasi, ieškodamas didesnio ploto ar patogesnių gyvenimo sąlygų tiek sau, tiek artimiesiems.
„Nemažai pirkėjų „Mosso“ projekte įsigyja pirmąjį būstą ir, galvodami apie ateitį, renkasi erdvesnius namus. Įdomu, jog dauguma pirkėjų augina augintinius, todėl miško kaimynystę kasdieniams pasivaikščiojimams vertina kaip išskirtinį privalumą“, – pasakoja E.Šimkienė.
Projektuotojų „AIF LT“ ir architektų „DNA studija“ sukurtą modernios architektūros kvartalą ilgainiui sujungs vieninga infrastruktūra: per visą sklypo ilgį drieksis lėto eismo gatvė ir pėsčiųjų takai, o aplinka bus išpuoselėta įrengiant poilsio bei aktyvaus laisvalaikio zonas ir vaikų žaidimų aikšteles.
Investicijos į dabar vykstantį pirmąjį „Mosso“ statybų etapą sieks beveik 20 mln. eurų be PVM – darbus įgyvendina generalinės statybų rangos bendrovė „Gilesta“.
