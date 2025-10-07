Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Vilniuje šalia „Litexpo“ bus statomas naujas gyvenamųjų namų kvartalas

2025 m. spalio 7 d. 12:21
Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „Realco“ praneša gavusi leidimą pradėti naujo gyvenamojo kvartalo „OPTI.MIST“ statybas Vilniuje, šalia parodų centro „Litexpo“.
Skelbiama, kad 2,4 hektaro ploto sklype planuojama pastatyti tris 5–9 aukštų daugiabučius su požemine automobilių stovėjimo aikštele automobiliams.
Projekte taip pat numatyta įrengti 644 vidutinės klasės butus ir 30 komercinių patalpų. Pirmieji pastatų aukštai šalia gatvių bus skirti prekybos ir įvairių paslaugų teikėjams.
Teritorijoje taip pat bus įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, dviračių stovėjimo vietos ir žaliosios erdvės.
Projektą planuojama įgyvendinti trimis statybos etapais. Pradėjus pirmąjį projekto etapą, rinkai bus siūlomi 278 butai ir komercinės patalpos. Anot bendrovės, šiuo metu yra rezervuota apie trečdalį pirmojo etapo butų.
