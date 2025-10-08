Atidarytas pirmasis Lietuvoje „AC Hotel by Marriott“ viešbutis

Oficialiai įsikūręs Vasario 16-osios g. 5, viešbutis svečius ir miestiečius pasitiks per paradinį įėjimą ties Baltojo tilto, Goštauto ir J. Tumo-Vaižganto gatvių sankryža.
Viešbutis kviečia užsukti ne tik nakvojančius svečius, bet ir vilniečius. Bendrosiose erdvėse rasite erdvų barą, namų svetainę primenančią jaukią lounge zoną su amfiteatrine erdve, taip pat – restoraną „Saint Jacob’s“. Jam vadovauja daugiau kaip dešimtmetį baskų virtuvės patirtį kaupęs šefas Luis Lopez Comas, garsėjantis savo gebėjimu jungti skonius ir kurti bendrystę per maistą.
Viešbutis taip pat siūlo vieną didžiausių konferencijų ir renginių erdvių Vilniuje – joje gali tilpti iki 400 žmonių. Tai lanksti, segmentuota erdvė, puikiai tinkanti tiek tarptautiniams renginiams, tiek asmeninėms šventėms. Čia įdiegta moderni garso ir vaizdo technika, tad kokybiškam renginiui nereikės rūpintis papildoma įranga.
Nakvojantys svečiai viešbutyje galės rinktis iš šešių skirtingų kambarių tipų, įskaitant įspūdingus senojo bei naujojo Vilniaus vaizdus atskleidžiančius mansardinius kambarius, o didesnėms šeimoms ir grupėms bus galimybė sujungti net iki 6 kambarių.
Naująjį viešbutį valdančios „Apex Alliance Hotel Management“ partnerio Augustino Barausko teigimu, su „AC Hotel by Marriott“ prekės ženklu Vilnius Europos rinkoje taps dar geriau matomu ir ambicingesniu.
„Pasaulyje ryškėja autentiškų patirčių poreikis: keliautojai ieško daug daugiau nei vietos apsistoti. Todėl viešbutis atsidaro pačiu tinkamiausiu laiku, pataiko į ryškias pasaulines tendencijas ir taps ne tik nakvynės vieta, bet keliones, verslą, gastronomiją ir miesto kultūrą jungiančiu patirčių centru. Idealioje vietoje išplėtotas, didelį poreikį turintis ir kokybės bei paslaugų standartą diktuojantis naujasis viešbutis turi potencialo tapti prekės ženklo flagmanu“, – komentuoja A. Barauskas.
Metų pradžioje naujojo viešbučio vadove tapo Evelina Šukytė. Per pastaruosius 5 metus Kauno „Moxy“ ji yra padėjusi pelnyti ne vieną „Marriott“ grupės apdovanojimą ir šitaip išgarsino šio viešbučio vardą visame pasaulyje. Tad Vilniuje ji taip pat yra pasiryžusi sukurti išskirtinę bei visą prekės ženklą formuojančią patirtį.
„Naujasis viešbutis atsidaro ne „Vilniuje“, o „Vilniui“. Jis sąmoningai suprojektuotas kaip kviečiantis, įeinamas ir praeinamas iš visų pusių, greta jau veikiančių populiarių kavinių ir didelių pėsčiųjų srautų. Jis laukia visų: norinčių trumpam stabtelėti, susitikti, padirbėti, įsitraukti į viešus renginius ar kulinarines keliones. Tikiu, kad jau netrukus jis pulsuos siela, o miestiečiai ir svečiai čia pažins skirtingas, bet autentiškas kultūras ir istorijas“, – pasakoja E. Šukytė.
Viešosiose viešbučio zonose jau galima susipažinti ir su Lietuvos menininkų kūryba – skulptoriaus Andriaus Lik, dailininkų Vaidoto Žuko ir Roko Beržiūno darbais, o svečių kambarius papuošė Monikos Zajarskienės tapyba.
Atidaromas viešbutis užbaigia visą prieš dešimtmetį „Lords LB Asset Management“ fondo pradėtą Šv. Jokūbo kvartalo konversiją, kurią projektavo tarptautinį konkursą laimėjusi „Do Architects“ studija. „Lords LB Asset Management“ fondo valdytojos Anastasijos Pocienės teigimu, „AC Hotel“ vainikuoja visos porą dešimtmečių apleistos teritorijos sugrįžimą į Vilnių.
„Viešbutis tęsia Šv. Jokūbo kvartalui būdingą atvirumo ir įvairovės tradiciją. Jau kelis šimtmečius čia susitinka skirtingos, bet Vilniui artimos bendruomenės. Džiaugiamės, kad viešbučio svečiai turės galimybę atrasti tiek istorinį, tiek šiuolaikinį Vilnių, o miestiečiams ši teritorija vėl tampa gyva ir svarbia miesto dalimi“, – teigia A. Pocienė.
Iki 2003 m. teritorijoje veikė istoriškai svarbi Šv. Jokūbo ligoninė, tačiau jai išsikėlus, kompleksas apie 2 dešimtmečius buvo nenaudojamas. Visgi šiemet etapais finišuojant senųjų pastatų atnaujinimui ir naujai plėtrai, nuo pavasario kvartale pradėjo kurtis biurai, ugdymo, maitinimo ir kitos įstaigos.