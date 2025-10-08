Londone parduodamas būstas su siurprizu

Tačiau potencialių pirkėjų laukia staigmena. Pirmame aukšte esančioje svetainėje yra baro zona – ir slaptas baras, dekoruotas kaip tipiška britiška užeiga.
Ir tai yra gerai aprūpintas baras – čia gali būti netgi alaus iš statinės.
Slaptasis baras dvelkia klasikine devintojo dešimtmečio Londono atmosfera su senamadiškomis kėdėmis, paveikslais ir dekoracijomis. Jaukioje aplinkoje yra pakankamai vietos, kad čia galėtų pramogauti visa šeima su draugais.
Šis nekilnojamas turtas yra parduodama už 380 000 svarų sterlingų (daugmaž 440 000 eurų), tačiau įdomu tai, kad skelbime apie slaptąjį barą nė neužsimenama.
Pagal skelbimą, šis nekilnojamasis turtas taip pat yra gerai įsikūręs viešojo transporto atžvilgiu – yra netoli nuo kelių metro stočių.
Originaliame skelbime rašoma: „Įsikūręs ramioje gyvenamojoje gatvėje Plaistow centre, šis žavus dviejų miegamųjų namas su vidurine terasa yra puiki proga pirmąjį nekilnojamąjį turtą perkančioms šeimoms, mažoms šeimoms ar investuotojams. Šio nekilnojamojo turto, kurio kaina yra 380 000 svarų sterlingų, savininkas gali mėgautis patogia gyvenamąja erdve, puikiais vietos patogumais ir transporto jungtimis.
Įėjus į namą, jus pasitinka erdvus perėjimas, kuriame yra pakankamai vietos tiek gyvenamajai, tiek valgomojo zonai, puikiai tinkamai pramogoms ar poilsiui. Patogus vonios kambarys pirmame aukšte užbaigia apatinio aukšto interjerą.
Antrame aukšte yra du erdvūs dviviečiai miegamieji, siūlantys patogų poilsį. Būstas turi dvigubus langus ir dujinį centrinį šildymą, užtikrinantį šiltą ir energiją taupantį namą.“
