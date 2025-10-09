Išraiškingoje vietovėje ant Neries kranto formuojasi naujas gyvenamasis būstų kvartalas

Gyventojai įsikurs butuose pirmame aukšte su privačiomis terasomis ir kiemeliais arba antrame aukšte esančiuose butuose su erdviais balkonais ir vaizdais į upės vingius. Kiekvienas būstas yra apie 95–96 kv. m ploto, su trimis miegamaisiais ir patogiai suplanuotomis erdvėmis.
Vystytojas „UAB Acinus“, patikėjęs šios vietos potencialu, siekia sukurti modernią, jaukią ir kokybišką gyvenamąją aplinką. Į projektą planuojama investuoti virš dviejų milijonų eurų. Numatoma statybų pabaiga – 2026 metų III ketvirtis.
„Mūsų tikslas yra ne tik pastatyti gyventojams patrauklius būstus, bet sukurti erdvę, kurioje harmoningai derėtų privatumas, estetika ir gamtos artumas. Vos keli projektai gali pasigirti tokiu unikaliu privalumu – buvimu šalia upės“, – teigia bendrovės vadovas Mindaugas Povilaitis.
Kvartalas kuriamas ant Neries kranto – tai viena iš nedaugelio vietų šiame regione, kur upės pakrantėje vystomas gyvenamasis kvartalas. Išskirtinė vieta būsimiems gyventojams suteiks galimybę mėgautis ramybe, kraštovaizdžiu ir greitu susisiekimu tiek su Kaunu, tiek su Vilniumi.
„Neries krante“ projekto koordinatoriaus „NU:MO“ vadovė Juliana Stanišauskienė atkreipia dėmesį, kad naujoji gyvenvietė atspindi pokyčius Kauno nekilnojamojo turto rinkoje.
„Pastaraisiais metais būsto paklausa Kaune ir jo rajone nuosekliai auga. Kaunas, kaip vienas didžiausių Lietuvos miestų, pasižymi stabilia demografija bei plėtros potencialu. Nors paklausa čia mažesnė nei Vilniuje, ji didėja, todėl tokie projektai atliepia gyventojų poreikį turėti daugiau erdvės, privatumo ir patrauklų vaizdą pro langus. Be to, ir būsto kaina kartais prieinamesnė nei sostinėje“, – sako J. Stanišauskienė.
„Neries krante“ namai statomi 20 minučių atstumu nuo Kauno centro, strategiškai patogioje vietoje, netoli Karmėlavos, LEZ zonos, oro uosto ir pagrindinių susisiekimo arterijų. Nuolat tobulinama miesto infrastruktūra užtikrina vis patogesnį susisiekimą automobiliu ir viešuoju transportu.
Tikimąsi, kad šis kvartalas taps darnios gyvenvietės pavyzdžiu ir prisidės prie panašių projektų plėtros centrinėje šalies dalyje.
