Paprašė liftą įjungti antrame aukšte – atsakymas šokiravo

Antrame namo aukšte gyvenančiai moteriai buvo atlikta kojos operacija, gerokai apsunkinusi jos judėjimo galimybes. Iki operacijos moteris nesinaudojo namo liftu, nes antrame aukšte jis nestoja, tačiau, kaip ji teigia, iki šiol apmokėdavusi visas namo administratoriaus „Civinity namai“ siunčiamas sąskaitas už bendro naudojimo patalpas, techininę lifto priežiūrą.
„Sunkiai vaikštau, liftas man yra reikalingas, nes negaliu ant vienos kojos šokuoti iš antro aukšto į pirmą ir atgal. Tai telefonu kreipiausi į „Civinity namai“ ir paprašiau įjungti liftą antrame aukšte. Po paros sulaukiau jų skambučio, atsakymas, švelniai tariant, mane šokiravo“, – savo istoriją pradeda pasakoti moteris.
Anot jos, „Civinity namai“ atstovas moteriai patarė pačiai surinkti iš visų namo gyventojų parašus, kad šie pritaria lifto pajungimui antrame aukšte. Taip pat rinkdama kaimynų parašus moteris turėtų pranešti, kad šiems už lifto pajungimą teks mokėti.
„Kaip aš turėčiau tuos parašus surinkti? Namas devynių aukštų, butų daugybė, vadinasi per visus devynis aukštus turėčiau šokuoti ant vienos kojos ir maldauti kaimynų, kad pasirašytų? Ar taip turėtų būti?“, – „Vakarų ekspresui“ kalbėjo šokiruota moteris.
Šiuos klausimus ve.lt pateikė ir namą administruojančiai bendrovei „Civinity namai Klaipėda“.
Bendrovės Klaipėdos regiono vadovas Artūras Kavaliauskas, patvirtino, kad moteris į juos kreipėsi, tačiau vadovaujantis galiojančia tvarka, įmonė negali savavališkai pajungti lifto gyventojos prašymu.
„Įprastai, siekdami sutaupyti, 1 bei 2 aukštų butų savininkai nesinaudoja liftu ir nemoka už lifto suvartotą elektrą. Lifto įjungimas 2 aukšte yra papildomai apmokestinama paslauga, todėl susisiekus su kliente buvo papasakota apie visą procesą, kuris reikalingas, siekiant įjungti lifto paslaugą 2 aukšto gyventojams.
Pagal Civilinio kodekso 4.85 straipsnį toks sprendimas gali būti priimtas tik daugumos butų savininkų balsais. Mūsų pareiga yra užtikrinti, kad bet kokie namo administravimo sprendimai būtų priimami laikantis teisės aktų ir visų bendrasavininkų interesų, todėl ir siekėme akcentuoti reikalingą visų likusių gyventojų sutikimą“, – situaciją komentavo A. Kavaliauskas.
Anot jo, bendrovė apgailestauja, kad informacijos apie moters traumą bendravęs kolega neturėjo ir nepasiūlė papildomos pagalbos, bendradarbiavimas būtų galėjęs vykti sklandžiau.
„Jeigu šiuo metu gyventoja pageidauja pagalbos, esame pasirengę padėti organizuojant gyventojų sutikimams rinkti reikalingą balsavimo procedūrą“, – nurodė įmonės Klaipėdos regiono vadovas.
Ką daryti gyventojams, nutarusiems, kad daugiabučio antrame aukšte jiems reikalingas liftas – atsako miesto savivaldybės Statinių administravimo skyriaus patarėjas Algis Gaižutis.
Valdininko teigimu, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose nurodyta, kad už lifto naudojimą, jo nuolatinę priežiūrą ir techninės būklės tikrinimą mokama pagal lifto priežiūros paslaugų sutartyse nustatytą kainą ir pagal sunaudotos elektros energijos kiekį, kuris nustatomas pagal lifto elektros apskaitos prietaiso rodmenis. Pavyzdžiui, jeigu namo pirmojo ar antrojo aukšto patalpų savininkai patekdami į savo namus liftu nesinaudoja, jiems mokestis už lifto elektros energiją neturėtų būti skaičiuojamas.
„Liftas daugiabutyje priskiriamas prie pastato bendrųjų inžinerinių sistemų, todėl sprendimus dėl jo naudojimosi tvarkos priima patys to namo patalpų savininkai, o ne savivaldybė.
Norint, kad šis sprendimas būtų pakeistas, gyventoja gali inicijuoti namo patalpų savininkų susirinkimą arba balsavimą raštu.
Pagal nuostatų 7.4 punktą, jei ne mažiau kaip 1/4 patalpų savininkų raštu pareikalauja, administratorius per mėnesį nuo šio rašto gavimo privalo suorganizuoti patalpų savininkų susirinkimą pagal siūlomą darbotvarkę.