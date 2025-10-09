Šv. Jokūbo kvartale – 100 naujų stovėjimo vietų vilniečiams

Šv. Jokūbo kvartalo konversiją plėtojanti fondų valdymo įmonė „Lords LB Asset Management“ vykdo įsipareigojimus kurti miestui svarbią infrastruktūrą. Kvartale pastatytoje 233 stovėjimo vietų požeminėje aikštelėje 100 vietų nuo šiol atverta viešam naudojimui.
Jau dabar visi vilniečiai ar miesto svečiai gali naudotis operatorės „Unipark“ valdoma aikštele atsiskaitant per bendrovės mobiliąją programėlę arba mokėjimo automate. Įvažiuoti į aikštelę galima iš Lukiškių gatvės.
„Unipark“ Jokūbo kvartalo aikštelėje yra numačiusi 3,5 Eur/val. įkainį, atitinkantį dabartinį Vilniaus centro kainų lygį. Fiziniai bei juridiniai asmenys su operatore galės sudaryti ir ilgalaikes, šią ar daugiau aikštelių apimančias sutartis. Šv. Jokūbo kvartalo požeminėje aikštelėje taip pat jau galima naudotis 10 viešų elektromobilių įkrovimo taškų.
„Lords LB Asset Management“ fondo valdytojos Anastasijos Pocienės teigimu, viešai naudojama požeminė aikštelė padės spręsti Vilniaus centre opų automobilio statymo vietų klausimą.
„Palaikome miestų pastangas skatinti alternatyvas automobiliams, tačiau šiandien gyventojai ir verslai nuosavą transportą dažniausiai vis dar renkasi dėl objektyvių logistinių ar šeimos priežasčių. Tikimės, kad papildomos 100 vietų kiek sumažins įtampą infrastruktūrai sostinės centre, o šios aikštelės naudotojai galės atrasti ir kitas Šv. Jokūbo kvartalo vertes – istoriją, kultūrą ar paslaugas“, – komentuoja A. Pocienė.
Šv. Jokūbo kvartalas po kelių dešimtmečių užmaršties ir beveik 10 m. projektavimo bei statybų darbų šiemet grįžo į miesto audinį. Komplekse pagal tarptautinį architektūros konkursą laimėjusios studijos „Do Architects“ projektą įgyvendinta konversija – istorinių pastatų pritaikymas šiandienos poreikiams ir nauja plėtra.
Dar pavasarį į atnaujintą seniausią Šv. Jokūbo ligoninės komplekso pastatą įsikėlė Šiuolaikinės mokyklos centras ir jo 500 moksleivių bei pedagogų bendruomenė. Istoriniuose komplekso pastatuose taip pat jau veikia mažmeninės prekybos bendrovės „Reitan Convenience“ ir tarptautinės rinkos tyrimų bendrovės „Kantar“ būstinės. Naujuosiuose kvartalo pastatuose kuriasi dirbtinio intelekto sprendimų kūrėjos „Sintra AI“ ir kitų verslų biurai. Šv. Jokūbo kvartale taip pat jau veikia pirmoji Lietuvoje latvių tvaraus kavos tiekimo ekspertų „Kalve Coffee“ kavinė ir populiariosios „Biržų duonos“ kepyklėlė.
Spalio 7 d. teritorijoje atsidarė ir vienas didžiausių Vilniaus viešbučių „AC Hotel Vilnius by Marriott“, turintis 271 kambarį, daugiau kaip 400 dalyvių talpinančias konferencijų erdves, pirmąjį sostinėje baskų virtuvės restoraną „Saint Jacob’s“ ir bendrą atvirumo miestui principą.