BūstasNekilnojamasis turtas

Startuoja butų projekto naujo etapo statybos ir pardavimai

2025 m. spalio 13 d. 11:05
Lrytas.lt
Startuoja tęstinio „EIKA Development“ butų projekto „Bajorų alėjos“ šeštojo etapo statybos ir pardavimai. Gamtos apsuptyje, 9 hektarų teritorijoje augančiame ir jaunų šeimų pamėgtame rajone, iškils dar 3 mažaaukščiai namai, rinką papildysiantys 126 naujos statybos butais. Investicijos į projektą sieks beveik 13 mln. eurų, darbų pabaiga numatoma paskutinį 2027-ųjų ketvirtį, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Bendrovė nuo 2014-ųjų Bajoruose vystomoje mažaaukščių namų gyvenvietėje „Bajorų alėjos“ jau pastatė 13 namų ir pardavė daugiau nei 300 butų. Šiuo metu bendrovė pradeda jau šeštąjį projekto vystymo etapą, kurio metu bus pastatyti dar trys A++ energinės klasės mažaaukščiai namai.
Trys nauji namai formuos jaukų vidinį kiemą, o pirkėjai juose galės rinktis iš 126 įvairaus ploto butų nuo kompaktiškų 1 kambario iki 4 kambarių butų visai šeimai. Visi butai turės balkonus, o pirmųjų ir viršutinių aukštų butų pirkėjai galės rinktis ir butus su nuosava terasa. Būstų kainos prasidės nuo 2360 eurų už kvadratinį metrą, dviejų pirmųjų naujojo etapo namų butų pardavimai pradedami jau dabar.
StatybaButainekilnojamasis turtas (NT)

