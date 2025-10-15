Brangiausiai šiemet parduotas butas Vilniuje: 3,3 mln. eurų už erdves, kurios sužavėjo ieškojusius namo

Šį projektą kūrė „SOLDS Boutique“ komanda. Pasakoja, kad tai trijų metų darbo ir tarptautinės architektų komandos rezultatas – aukščiausio lygio estetika, meistrystė ir kruopštumas.
„Tokie sandoriai nevyksta atsitiktinai. Mūsų klientai ieško išskirtinės kokybės, o konkurencija tarp pirkėjų – labai aktyvi“, – sako „SOLDS“ įkūrėja ir vadovė Agnė Navickienė. Ji šypteli, prisiminusi šio būsto pirkėjus: „Nors jie ieškojo namo, užsukę į šiuos apartamentus liko sužavėti – atlieptas buvo kiekvienas jų lūkestis. Viskuo“.
Apartamentai – modernūs, su galerinių erdvių pojūčiu, skirti būtent tiems, kurie vertina kokybę, estetiką ir apgalvotą kiekvieną detalę.
„Mūsų klientai vis dažniau ieško ne tiesiog būsto, o erdvės, turinčios vertę ir istoriją. Kartais užtenka vieno pokalbio, kad prasidėtų dideli pokyčiai“, – priduria A. Navickienė.
Tokie sandoriai – ne tik įspūdingi skaičiais. Jie rodo, kad Vilniuje prabangos būsto rinka išlieka labai aktyvi, o pirkėjai vis dažniau renkasi ne plotą, o kokybę ir emociją, kurią suteikia erdvė.
perku butąapartamentaiNekilnojamojo turto (NT) agentūra
Rodyti daugiau žymių