Teismas įsakė nugriauti, bet R. Malinauskas įpyko: „Teniso kortai Druskininkuose vis tiek bus“

Jis priminė, kad šie teniso kortai buvo viešo naudojimo objektas, kuriame sportavo druskininkiečiai, jų vaikai ir miesto svečiai. Čia vykdavo turnyrai, čempionatai, o aikštynas buvo įrengtas dar 2022 m. tam, kad Druskininkai galėtų priimti XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynes. „Žaidynių dalyviai išvyko sužavėti, – rašė meras. – Bet vos pastatytus teniso kortus „užmatė“ prokurorai. Jie nusprendė, kad miestui ir žmonėms naudingos investicijos prieštarauja viešajam interesui.“
Pasak R. Malinausko, kortai buvo tik dalis planuoto paslaugų komplekso, kuris turėjo iškilti šalia atnaujinamo Druskininkų aerodromo. Idėja – sukurti modernią mažosios aviacijos zoną su administraciniu pastatu, paslaugų centru ir apgyvendinimo galimybėmis.
„Ieškojome būdų visa tai sukurti šalia mūsų mažo aerodromo – ne didžiulio oro uosto! – ir radome investuotojus. Bet prasidėjus prokurorų persekiojimui, jie pasitraukė. Statybos sustojo, investicijos neatėjo“, – rašo meras.
Viešojo intereso argumentas
Teismo sprendime, kurį vakar paviešino Generalinė prokuratūra, nurodyta, kad Druskininkų savivaldybė pažeidė įstatymus, nes valstybinės žemės sklypas prie aerodromo buvo išnuomotas ne pagal paskirtį – vietoj aerodromo infrastruktūros čia iškilo privataus verslo valdomi sporto statiniai. Vilniaus apygardos teismas įpareigojo per tris mėnesius pašalinti statinius ir atkurti sklypą į pradinę būseną, buvusią iki 2020-ųjų gegužės.
Komentarų banga
Vos per kelias valandas po įrašo publikavimo – beveik 200 komentarų. Dauguma – kupini pasipiktinimo, užuojautos ir palaikymo merui. „Bijau tos dienos, kai gerbiamas meras praras kantrybę kariauti su vėjo malūnais“, – rašė viena komentatorė. Kita siūlė imtis veiksmų: „Tai rinkit parašus! Pasirašys ne tik druskininkiečiai, bet ir visi svečiai, kurie myli šį miestą.“
Daug kas piktinosi pačiu griovimo faktu: „Griauti lengviau nei kurti“, „Prokurorai neturi ką veikt“, „Visose šalyse viskas daroma žmonių labui, o čia – atvirkščiai“. Kai kas – itin aštriai: „Ne teisėsauga, o išsigimėlių gauja.“
Tarp šimtų palaikymo žinučių yra ir tokių, kuriose primenama, kad žemė vis dėlto buvo išnuomota kitam tikslui:„Valstybinė žemė buvo skirta aerodromo infrastruktūrai, o ne teniso kortams. Įstatymas galioja visiems.“
Visgi dauguma komentatorių kalba apie neteisybę ir norą ginti savo miestą: „Kada sukils druskininkiečiai gindami savo interesą?“ „Kažkam gi to sklypo labai reikia?“ „Tokie sprendimai – nenormalūs.“
O R. Malinauskas savo įrašą užbaigė pažadu: „Ar teniso kortai Druskininkuose bus? Taip. Galbūt kiti, bet toje pačioje vietoje.“ Tad kol prokurorai kalba apie įstatymo raidę, meras ir jo šalininkai – apie miesto dvasią ir kūrimą. Ir nors teismo sprendimas įsigaliojo iškart, ši istorija, regis, tik įsibėgėja – bent jau viešojoje erdvėje.
