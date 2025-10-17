„Urban HUB“ Kaune atsidarys didžiausia „Hummel“ išparduotuvė Lietuvoje

Augantis verslo bendruomenės pasitikėjimas
„Iš klientų atsiliepimų matome, kad „Urban HUB“ Kaunas yra patraukli vieta verslams dėl strategiškai patogios lokacijos, modernios infrastruktūros bei lanksčių erdvių, leidžiančių įmonėms vienoje vietoje derinti biuro, sandėlio ir prekybos funkcijas. Sparčiai augantis užimtumas rodo, kad vis daugiau verslų pasitiki projektu ir renkasi jį kaip ilgalaikės plėtros erdvę“, – sako „Urban HUB“ komercijos ir plėtros vadovė Lina Volodzkienė.
Anot „Hummel“ atstovų Lietuvoje, prekinis ženklas savo naujai išparduotuvei ieškojo modernios, patogios ir lengvai pasiekiamos vietos, kuri būtų patraukli tiek aktyviems sporto mėgėjams, tiek šeimoms: „Urban HUB“ Kaunas pasirodė puikus pasirinkimas – šiuolaikiška erdvė su aiškia vizija, kurioje norime auginti „Hummel“ bendruomenę. Džiaugiamės galėdami čia atidaryti didžiausią „Hummel“ išparduotuvę Lietuvoje ir pasiūlyti dar daugiau galimybių rinktis kokybišką sportinę aprangą už gerą kainą.“
Įsikurs sporto ir aktyvaus laisvalaikio kaimynystėje
Didžiausia „Hummel“ išparduotuvė šalyje papildys gausią sporto ir aktyvaus laisvalaikio bendruomenę Kauno „Urban HUB“: šalia jau savo veiklą vykdo sporto klubas „Gym+“, „Kauno padelio klubas“, dviračių, jų detalių ir aksesuarų parduotuvė „Vasarė“. Sinergija su panašaus profilio paslaugas teikiančiais verslais leidžia klientui derinti apsipirkimą su aktyviu laisvalaikiu, o verslui – pasiekti platesnę tikslinę auditoriją ir sustiprinti savo veiklos efektyvumą.
Naujojoje „Hummel“ parduotuvėje klientai ras platų sportinės ir laisvalaikio aprangos, avalynės bei aksesuarų asortimentą patraukliomis kainomis. Be standartinės „Hummel“ produkcijos, parduotuvėje bus galima įsigyti oficialios Lietuvos futbolo sirgalių atributikos „Vyčio tribūnos“ – šalikų, kepuraičių, marškinėlių ir kitų prekių.
Strategiškai patogi vieta ne tik didžiųjų miestų gyventojams
Kaip vienas iš pagrindinių privalumų, „Urban HUB“ Vilniuje ir Kaune išsiskiria strategiškai patogia lokacija ir puikiu susisiekimu tiek iš miestų centrų, tiek jų apylinkių. Kaune miestelis įkurtas A1 ir tranzitinio A6 kelių sankirtoje, šalia Kauno laisvosios ekonominės zonos, o Vilniuje – Ukmergės gatvės verslo klasterio teritorijoje, netoli A2 magistralės ir Vakarinio aplinkkelio. Abiejuose miestuose įsikūrusius verslo centrus lengva pasiekti tiek automobiliu, tiek viešuoju transportu, todėl „Urban HUB“ tampa traukos tašku tiek verslams, tiek lankytojams.
Vienas didžiausių prekybinių sandėlių NT portfelių Baltijos šalyse siūlo kiek daugiau nei 90 tūkst. kv. m. lanksčių prekybos, biurų ir logistikos erdvių Vilniuje ir Kaune. Planuojama, kad čia įsikurs daugiau nei 100 skirtingo tipo verslų, o investicijos į projektą sieks apie 90 mln. eurų.