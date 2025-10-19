Orai
2025 m. spalio 19 d. 10:13
Vienas seniausių Vilniaus prekybos centrų griuvo, kad grįžtų su trenksmu – virs nauja miesto rotuše
Nugriovus ir perstačius prekybos centrą „Mada“ bus siekiama išsaugoti prieš pusšimtį metų sukurtą urbanistinę rajono schemą, kai visi visuomeniniai pastatai būdavo koncentruojami centre.
Viršuliškės
Mada
prekybos centras
