Vilniaus stoties rajono evoliucija: nuo tranzitinės zonos iki prestižinių Senamiesčio vartų

Atidaryta dar prieš išrandant elektros lemputę
Vilniaus geležinkelio stotis pastatyta tiesiant geležinkelį tarp Sankt Peterburgo ir Varšuvos, o duris atvėrė dar 1862 metais. Iš pradžių čia stovėjo prancūzų architekto Pirelio suprojektuoti stoties rūmai, tačiau jie smarkiai nukentėjo II-ojo pasaulinio karo metais ir 1950-aisiais buvo perstatyti, o 1965 metais įgyvendinta pirmoji interjero rekonstrukcija.
1974 metais prie pat geležinkelio stoties atidaryta ir Vilniaus autobusų stotis, kuri dar labiau paspartino rajono plėtrą, o prieš penkerius metus Vilniaus geležinkelio stoties pastatų kompleksas įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.
Nepaisant savo svarbos miestui ir reprezentacinės funkcijos, stoties rajonas dar visai neseniai turėjo gan abejotiną reputaciją – sklido nejaukūs pasakojimai apie čia besirenkančius žmones, vilniečiai piktinosi netvarkytomis gatvėmis ir viešosiomis erdvėmis.
Visgi pastaraisiais metais rajonas išgyvena tikrą atgimimą – viešų ir privačių investicijų bei iniciatyvų dėka Stoties rajonas iš pasenusių teritorijų tampa gyva, patrauklia bei kultūros kupina vieta, traukiančia vietinius, naujakurius ir naujus verslus. 2021 m. Vilniaus Stoties rajonas žurnalo „Time Out“ pripažintas vienu įdomiausių pasaulio miestų rajonų, o „Šauniausių pasaulyje kaimynysčių“ sąraše aplenkė net Niujorko, Honkongo ir Melburno rajonus.
Didžiausias pokytis – dar tik prieš akis
Pastaraisiais metais Stoties rajone inicijuota daugybė kultūrinių ir šiuolaikinio meno projektų: pastatų sienos išpuoštos didžiulėmis freskomis, čia ketverius metus stovėjo Vilnių ir Liubliną jungęs „Portalas“, buvusiuose Vilniaus geležinkelininkų kultūros rūmuose įkurtas renginių traukos centru tapęs „Kablys“, atnaujintas geležinkelių muziejus, įrengtas Bėgių parkas.
Augantį rajono potencialą įžvelgia ir privataus verslo sektorius, todėl kasmet čia daugėja naujų barų ir pramogų vietų. Skirtingas pasaulio virtuves vienijančias Stoties rajono prieigas jau yra pamėgę gastronomijos mylėtojai, senajame Halės turgaus pastate verda naktinis gyvenimas, prieš metus rajone atidarytas pirmasis Šiaurės Europoje dirbtinės bangos baseinas.
Nepaisant daugybės pokyčių, didžiausias rajono pokytis – dar tik prieš akis. Rugsėjį sostinės savivaldybė pasirašė daugiau nei 4 mln. eurų vertės projektavimo sutartį dėl ilgai laukto projekto, kuriuo transformuos autobusų ir geležinkelio stočių kompleksą.
„Dabartinė Stoties aikštė dažniau yra kliūtis nei patogi transporto jungtis, todėl siekiame suformuoti naujas ryšio jungtis tarp Naujininkų, Senamiesčio ir Naujamiesčio – vientisą, modernų ir labai funkcionalų miesto audinį, kuris būtų patogus ir patrauklus tiek keleiviams, tiek miestiečiams“, – atskleidžia Vilniaus miesto vyriausioji architektė Laura Kairienė.
Projekto įgyvendinimas vyks dviem etapais. Pirmuoju iki 2029 m. III ketv. bus rekonstruota autobusų stotis ir prieigos, todėl Stoties aikštė kardinaliai keisis tiek funkciškai, tiek vizualiai. Bus pertvarkytos gatvės, dviračių takai, žaliosios erdvės, įrengtas amfiteatras. Pokyčiai papildys jau dabar vykdomus Strumilos sodų, Šv. Stepono, Liepkalnio ir Pelesos skverų atnaujinimo darbus. Antruoju projekto etapu bus modernizuota geležinkelio stotis.
Vejasi prestižinius sostinės rajonus
Palaipsniui besikeičianti viena strategiškai geriausių lokacijų mieste, esanti ant kardinalios transformacijos slenksčio, vėl pradėta vertinti naujakurių ir NT investuotojų tarpe, dėl to pastaraisiais metais naujos statybos būstų kaina Stoties rajone sparčiai vejasi prestižinės klasės segmentą (Senamiestį, Užupį, Žvėryną, dalį Naujamiesčio). Šiuo metu vidutinė naujos statybos butų kaina sostinės prestižinėje klasėje siekia 6639 eurus už m2, o Stoties rajone – 5730 eurų už m2.
Nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „EIKA Development“ plėtros direktoriaus Tomo Žiaugros teigimu, kainos pirkėjų negąsdina, nes Stotis pamažu iš tiesų tampa prestižiniu rajonu ir vartais į Vilniaus Senamiestį. Šiuo metu bendrovė Seinų gatvėje, būsimo projekto kaimynystėje, vysto net 41,3 mln. eurų dydžio investicijų reikalaujantį prestižinės klasės gyvenamųjų namų kompleksą „Senamiesčio sodai“, kuris bus baigtas iki 2027-ųjų. Projektas jau yra tapęs pastarųjų 12 mėnesių populiariausiu būsto pirkėjų pasirinkimu Senamiestyje, o rugsėjo mėnesį užtikrintai įsitaisė pirmoje vietoje pagal pardavimus prestižinės klasės segmente su 13 pardavimų.
„Stotis atgimsta, todėl nieko keisto, kad žmonės nori čia ne tik dirbti ar leisti laiką, bet ir gyventi. Tą rodo ir skaičiai: prieš dvejus metus vidutinė Vilniaus prestižinės klasės būstų kaina lenkė Stoties rajoną 35 proc., o šiandien atotrūkis tėra 15 proc. Šis rajonas jau dabar turi išskirtinę lokaciją, puikų susisiekimą ir visas ranka pasiekiamas paslaugas, o pajudėjęs projektas galimai sustiprins kainų augimo tendenciją ir lokacijos populiarumą tarp būsto pirkėjų ir investuotojų“, – teigia T. Žiaugra.
Vilniusstoties rajonasInvesticijos
