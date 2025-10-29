„Darnu Group“ pradeda antrą „Sakų“ kvartalo statybų etapą: investuos 38 mln. eurų

„Bendraudami su pirkėjais matome labai aiškią tendenciją – individualaus namo savybių turintis, išskirtinėje gamtiškoje vietovėje įsikūręs, bet nuo miesto ritmo pernelyg nenutolęs būstas yra suvokiamas kaip kokybiško gyvenimo namuose apibrėžimas. Džiaugiamės, kad „Sakai“ gali atliepti šiuos gyventojų poreikius ir nuo metų pradžios išlieka vienu populiariausiu nekilnojamojo turto projektų sostinėje“, – sako „Darnu Group“ pardavimų ir nuomos vadovas Mykolas Čiplys.
Numatyta, jog 3–4 aukštų „Miško vilų“ namų pirmojo aukšto gyventojai turės erdvius privačius kiemelius, o viršutinių aukštų gyventojams bus skirtos stogo terasos, atsiveriančios į mišką. Kvartalas bus vystomas taip, kad gyventojai galėtų mėgautis privačia ir ramia gyvenamąja aplinka. Namai pasižymi mažaaukštingumu ir itin nedidele kaimynų bendruomene. Ši „Sakų“ dalis išsiskirs ir architektūra. Namų statybai bus naudojamos natūralios ir ilgaamžės medžiagos, o jų forma ir išvaizda primins kurortams būdingas vilas. Šalia namų esanti teritorija bus gausiai apželdinta, įrengtos erdvės kokybiško laisvalaikio praleidimui lauke.
„Tuo pačiu, kasdieniai patogumai išliks pasiekiami ranka. Greta sparčiai jau dygstantį „Upės namų“ projekto etapą gyventojai galės pasiekti vos per kelias minutes. Čia jų lauks įvairios sporto, laisvalaikio, paslaugų ir kitos erdvės – pirmieji kvartalo verslai kitąmet jau planuoja savo įkurtuves“, – kalba M.Čiplys.
Infrastruktūra – bendruomenės poreikiams
„Darnu Group“ atstovas pažymi, kad „Miško vilų“ ir „Upės namų“ kvartalo dalys bus patogiai sujungtos rekonstruota K. Jelskio gatve, kuri leis patogiau pasiekti savo namus ne tik naujakuriams, bet ir šalia projekto įsikūrusioms bendruomenėms.
Gatvė bus atnaujinama vadovaujantis darnaus judumo standartais, pėstiesiems ir dviratininkams įrengiant naujus pasivaikščiojimo bei dviračių takus, gausius želdynus ir aplinkinių gyventojų saugumą didinantį apšvietimą. Gatvės rekonstrukcijos darbus jau pradėjusi bendrovė iš viso į ją planuoja investuoti daugiau nei 1,2 mln. eurų.
„Įgyvendindami savo projektus, siekiame kuo natūraliau įsilieti ne tik į gamtinę bei urbanistinę aplinką, bet ir į aplinkinę bendruomenę. Todėl be jau suplanuotų ar vykdomų viešosios infrastruktūros darbų, „Miško Vilų“ statybų etape papildomai įrengsime ir visiems atvirą erdvę, skirtą kokybiškam laisvalaikiui lauke, pasižyminčia gausia augalija, pasivaikščiojimo takais, žaidimų infrastruktūra vaikams“, – priduria „Darnu Group“ atstovas.
Daugiau nei 8 ha teritorijoje kylantis naujasis rajonas „Sakai“ vystomas keturiais etapais, kurių metu bus sukurti du kvartalai – ant Neries upės kranto ir šalia miško. Iš viso 8,3 hektarų teritorijoje „Darnu Group“ planuoja pastatyti apie 680 naujų butų, įrengti apie 900 kv. m ploto komercinių patalpų, požemines automobilių stovėjimo aikšteles, sukurti žaliąsias, laisvalaikio, poilsio zonas, sutvarkyti Neries krantinę. Įmonės skaičiavimu, beveik 60 proc. pirmojo projekto etapo butų jau yra parduoti arba rezervuoti. Čia jau kuriasi ir verslų bendruomenė – sporto klubas „Re.Formatas“, odontologijos klinika „Neodenta“ bei kitos įmonės.