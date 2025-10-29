„SBA Urban“ sėkmingai išplatino 5,8 mln. eurų nominalios vertės obligacijų emisiją „Hermano“ verslo centrui Kaune

Patenkino visą paklausą
„Nemunaičių“ kvartalą Kaune plėtoja „SBA Urban“ ir TABA Invest“ valdoma įmonė „S3 Business“. Tai – jau antroji iki 23,5 mln. eurų vertės obligacijų emisijos dalis. Visos investicijos užtikrintos projekto nekilnojamojo turto (NT) ir emitento akcijų įkeitimu.
„Antrasis verslo centro „Hermanas“ obligacijų siūlymas sulaukė didelio investuotojų dėmesio, nepaisant tuo pat metu vykusių kitų emisijų gausos. Investuotojai įvertino statybų progresą, pirmąsias pasirašytas nuomos sutartis ir augančią „Nemunaičių“ kvartalo infrastruktūrą. Prie investuotojų pasitikėjimo prisidėjo ir aukštas investicijų saugumo lygis – obligacijos užtikrintos tiek NT, tiek emitento akcijų įkeitimu. Planavome pritraukti 5 mln. eurų investicijų, tačiau sulaukę paklausos už 5,8 mln. eurų nusprendėme visą ją ir patenkinti“, – sako „Nemunaičius“ plėtojančios įmonės „Urban LIVE“ vadovas Andrius Mikalauskas.
Pasak jo, antrasis emisijos etapas sulaukė 161 investuotojo iš visų Baltijos šalių, o vidutinė investuota suma siekė daugiau nei 36 tūkst. eurų. Pirmojoje emisijos dalyje sudalyvavo 287 investuotojai, o vidutinė suma siekė per 24 tūkst. eurų.
Antrojo etapo obligacijų emisijos platinimas vyko spalio 13–24 dienomis. Investuotojams buvo siūlomos obligacijos su 8 proc. metinėmis palūkanomis ir išpirkimo terminu 2027 m. lapkričio 29 d. Obligacijos išplatintos už kainą, atitinkančią 7,5 proc. metinį pajamingumą. Obligacijų siūlymą organizavo „Luminor“ bankas, o teisinis patarėjas – advokatų kontora „Ellex Valiunas“.
„Obligacijų pasiūla rinkoje šių platinimo periodu buvo rekordinė. „Hermano“ obligacijos konkuravo su aukštesnes palūkanas siūliusiais projektais. Džiugu matyti, kad investuotojai gerą rizikos ir grąžos santykį mato ir tokioje triukšmingoje aplinkoje“, – sako Gediminas Norkūnas, „Luminor“ banko Vertybinių popierių emisijų organizavimo skyriaus vadovas.
Pirmieji nuomininkai įsikels 2026 m. pradžioje
Naujasis, A++ energinės klasės aštuonių aukštų verslo centras „Hermanas“ pasiūlys 10 600 kv. m modernių ir tvarių biuro bei komercinių erdvių. Statybos darbai, prasidėję 2024 m. vasarą, vyksta pagal planą ir bus baigti 2025 m. gruodį.
Šiuo metu baigiamas fasado įrengimas, vykdoma vidaus apdaila, formuojamos bendrosios erdvės ir diegiamos inžinerinės sistemos. Daug dėmesio skiriama techninių sprendimų kokybei, interjero estetikai ir tvariam išteklių naudojimui.
Pirmieji nuomininkai – IT produktų klientų aptarnavimo centras „CyberCare“ ir restoranų tinklas „iLunch“ – į naujas erdves įsikels 2026 m. pirmąjį ketvirtį. „CyberCare“ biuras užims 650 kv. m trečiajame aukšte, o „iLunch“ restoranas – 350 kv. m pirmame aukšte, šalia žalių poilsio zonų ir lauko terasų.
SBAKaunasverslo centras
Rodyti daugiau žymių