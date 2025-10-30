Įkurtuvės Žvėryne: japoniško stiliaus butai, kurie dingo iš rinkos dar prieš atidarymą

„Žvėrynas, kuris visais laikais traukė žalumos, ramybės bei jaukumo ieškančius naujakurius, tampa butikinių biuro erdvių centru – tokių projektų čia plėtojama daugiau nei dešimt. Tuo tarpu naujos gyvenamosios statybos rajone beveik nėra, todėl natūralu, kad „KANSO Sakalų 4“ dėmesio susilaukė jau vos pradėjus statybas“, – sako „Resolution“ vadovė Jurgita Ragaišė.
Sprendimas kurti multifunkcinį projektą gimė norint išpildyti visą Žvėryno potencialą.
„Norisi, kad rajonas būtų gyvas ne tik vakarais, bet ir dienos metu. Projekte numatytos komercinės patalpos orientuotos į boutique tipo verslus, kurie papildys artimiausią kaimynystę. Erdvių gyventojams ir verslui derinimas viename projekte mums leidžia prisidėti prie gyvo ir jaukaus Žvėryno kūrimo“, – teigia J. Ragaišė.
Sakalų gatvėje įsikūrusio 2,8 tūkst. kv. m ploto projekto statybos truko beveik dvejus metus, jame pirkėjams pasiūlytos 28 gyvenimui bei smulkiam ir vidutiniam verslui skirtos erdvės. Daugiau nei pusė jų jau turi pirkėjus, su kuriais sudaromos notarinės sutartys. Pasak J. Ragaišės, ypatingas dėmesys kokybei visuose statybos etapuose lėmė, kad 100 proc. baigtumo aktas buvo suteiktas iš karto.
Iš Japonijos kilęs „Kanso“, pažodžiui reiškiantis paprastumą – tai japonų interjero estetikos principas, reiškiantis „mažiau yra daugiau“. Ši koncepcija siekia sukurti harmoningą ir tvarkingą aplinką, kurioje nėra nereikalingų elementų. Tai minimalistinis požiūris, skatinantis paprastumą, funkcionalumą ir erdvės švarą, leidžiantis gyventi be chaoso ir perteklinių rūpesčių.
Projektas išsiskiria ir dėmesiu technologinėms inovacijoms: plėtotojai investavo į sprendimus, leidžiančius užtikrinti itin aukštą kasdienio gyvenimo bei darbo kokybę.
„Pastatas suprojektuotas taip, kad harmoningai įsilietų į aplinką ir kaimynystę, o didelis uždaras vidinis kiemas suteiks gyventojams privatumo bei ramybės. Architektūriniai sprendimai yra apgalvoti iki smulkmenų ne tik viduje, bet ir lauke, kuriame sukūrėme uždaras kiemo erdves maloniam ir atpalaiduojančiam laisvalaikiui“, – teigia J. Ragaišė.
Projektas užtikrina visus šiuolaikiniam gyvenimui būtinus patogumus: nuo požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, saulės elektrinės bendriems poreikiams, privačios grill erdvės iki kasdieniam komfortui skirtų pažangių technologinių sprendimų.
„Patogiam gyvenimui mieste itin reikšmingas aspektas yra ne tik patys namai, bet ir jų aplinka bei galimybė darželius, mokyklas, paslaugas, pramogas bei žaliąsias ar miesto poilsio zonas pasiekti pėsčiomis, dviračiu ar paspirtuku. Žvėrynas užtikrina šią prabangą, gyventojams pasiūlydamas tiek puikiai išvystytą infrastruktūrą, tiek didžiausią miesto parką bei gausias žalumos, ramybės oazes“, – sako NT ekspertė.
perku butąnekilnojamasis turtas (NT)Žvėrynas
Rodyti daugiau žymių