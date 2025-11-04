„Mano BŪSTAS“ prižiūrės išskirtinį pastatą Užupyje

Įrodė kompetenciją
„Užupio centre esantys pastatai atnaujinti vadovaujantis kertiniu „reefo“ principu, suteikiant erdvėms naują viziją ir atveriant jas žmonių kūrybai. 1965-aisiais pastatytame komplekse su nuostabiu vidiniu kiemu dūzgė siuvimo mašinos ir moterys, vėliau erdvėse vyko įvairios veiklos“, – sako „Loft Garden“ naujam gyvenimui prikėlusios bendrovės „reefo“ nekilnojamo turto plėtros vadovė Rasa Pečiulaitė.
Įgyvendindami naujo pastato etapo viziją, vystytojai čia regėjo kūrybišką bendruomenę – žmonių, kurie į šias erdves perkels savo kūrybines, verslo veiklas, gyvenimo būdą ar pomėgius.
„Atnaujinome pastato fasadą ir vidaus bendrų erdvių interjerą, vidinį kiemą. Mūsų vizijoje, naujų erdvių kūrėjai susiburia žaliuojančiame kieme, mėgaujasi žaliuojančių fasadų ir pro langus atsiveriančia Vilniaus senamiesčio panorama. Užtikrinti profesionalią ir kompleksinę šių išskirtinių erdvių priežiūrą rinkomės „Mano BŪSTO“ komandą, kuri jau įrodė savo kompetenciją administruodama kitus, ne mažiau įspūdingus, mūsų objektus“, – teigia R.Pečiulaitė.
Individualus požiūris
„Išskirtiniams NT projektams, modernioms gyvenamosioms ir komercinėms erdvėms, taikome individualius pastatų priežiūros sprendimus, įsiklausę tiek į vystytojų, tiek ir naujakurių poreikius. Šiuolaikiškų pastatų administravimą grindžiame šiuolaikiškais sprendimais ir kvalifikuota profesionalų komanda, kuri užtikrina mūsų paslaugų kokybę“, – sako „Mano BŪSTO“ Plėtros komandos vadovė Diana Lukaševič-Brozovskienė.
Įmonės komanda rūpinasi ne tik „Loft Garden“ inžinerinių sistemų priežiūra, technine būkle, bet ir teritorijų tvarkymų, teikia valymo paslaugas, o prireikus, visą parą užtikrina avarinės tarnybos pagalbą.
„Perimame visus rūpesčius, susijusius su pastatų priežiūra ir administravimu. Moderniuose namuose, kaip ir senos statybos daugiabučiuose, pirmenybę teikiame preventyviam problemų sprendimui, kad avarinės tarnybos paslaugų prireiktų kuo rečiau, o dar geriau – visai neprireiktų“, – teigia D.Lukaševič-Brozovskienė.
Tęsia bendradarbiavimą
„Mano BŪSTAS“ pastatų priežiūros paslaugas teikia dar dviem „reefo“ projektams: Naujamiestyje transformuotam „Corner“ viešbučiui ir „loft gallery“ pastatui, kuris buvo dedikuotas kūrybai.
„Savita architektūra, aukštos lubos ir daugelis kitų išskirtinių pastatų bruožų – jau puikiai pažįstami mūsų komandai. Galime tik džiaugtis, kad savo pastatų priežiūros kompetencijas nuo šiol galėsime pritaikyti ir naujajame „Loft Garden“ objekte“, – sako D.Lukaševič-Brozovskienė.
Kompanija „reefo“ naujakuriams pasiūlė 49– 300 kv. metrų erdves, kurios natūraliai įsilieja į gamtos apsuptą Užupio rajono kaimynystę. Šio projekto vystytoja „Loft Garden“ erdves dedikavo plačioms ir žalioms idėjoms. Čia įsikūrusieji pro langus gali stebėti gyvybingą Užupio panoramą, o nusprendę auginti savo veiklą turės daugybę kvadratinių metrų kūrybinėms vizijoms įgyvendinti.
„Mano Būstas“ – didžiausia daugiabučių administravimo įmonė Lietuvoje, turinti daugiau nei 25 metų patirtį, veikianti visoje šalyje ir aptarnaujanti beveik 200 tūkstančių namų ūkių. Bendrovė priklauso tarptautinei įmonių grupei, kurios akcijos kotiruojamos Varšuvos biržoje. Tai reiškia, kad „Mano BŪSTAS“ paslaugas teikia laikydamasi aukščiausių skaidrumo, kokybės ir atsakomybės standartų.