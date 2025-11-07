Prasminga prenumerata
BūstasNekilnojamasis turtas

Klaipėdos centre – pusvelčiui: nekilnojamojo turto „laimikis“ – tik su iššūkiu

2025 m. lapkričio 7 d. 08:58
Aukcione už gerokai mažesnę nei rinkos kainą parduotos kūrybinių dirbtuvių patalpos Klaipėdos centre. Nors suma – nedidelė, tačiau naujųjų savininkų laukia daug darbo jas tvarkant.
Daugiau nuotraukų (3)
Antradienį pasibaigusiame aukcione beveik 32 kvadratinių metrų ploto dirbtuvės Gulbių gatvės 2-ajame name pirkėjams siūlytos už 21,9 tūkst. eurų pradinę kainą. Ji varžytynių metu buvo ne kartą kelta ir galiausiai parduota už 45,3 tūkst. eurų – 1424 eurai už kvadratinį metrą.
Šioje miesto dalyje tokio dydžio gyvenamųjų patalpų kaina viršija 3 tūkst. eurų, rodo įvairių nekilnojamojo turto agentūrų skaičiavimai.
Naujamiesčio teritorijoje esantis gyvenamasis namas statytas 1930-aisiais ir prieš penkerius metus renovuotas jo fasadas ir bendro naudojimo vidinės patalpos.
Tačiau antrame aukšte įkurtos kūrybinės dirbtuvės yra klaikios būklės, tada naujiesiems savininkams turėtų prireikti daug laiko, investicijų ir darbo norint jas paversti padoriu turtu.
