Senas garažas Klaipėdoje virs gyvybiškai svarbiu objektu

2025 m. lapkričio 8 d. 10:33
Klaipėdos psichikos sveikatos centro teritorijoje esantis garažas netrukus taps šios gydymo įstaigos dienos stacionaro padaliniu.
Rekonstruotame pastate bus įrengtos gydymo patalpos. Statinys Galinio Pylimo gatvėje bus padidintas pristatant antrą aukštą.
Planuojama, kad jo šlaitinis stogas bus dengtas čerpėmis, fasadas – apdailintas klinkerio plytelėmis. Pirmojo aukšto dalyje numatytos įstiklintos vitrinos, kurios vizualiai suteiks pastatui lengvumo.
Tokie sprendimai numatyti parengtuose projektiniuose pasiūlymuose.
Buvęs centro vadovas Aleksandras Slatvickis yra sakęs, kad šio padalinio laukta daugiau nei penkiolika metų.
Šią savaitę paskelbtas konkursas rekonstrukcijos darbams atlikti. Numatyta, kad projekto vertė sieks apie 600 tūkst. eurų.
