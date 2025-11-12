Vilniaus rotušė užvėrė duris metams – ant jos tvoros atsivėrė 200 metų istorija

Pasak projekto įgyvendintojų, rotušės atnaujinimas – ne tik būtinas paveldosaugos procesas, bet ir proga priminti vilniečiams pastato istoriją bei jo reikšmę miestui. Vilniaus rotušė yra viena iš trijų Lietuvoje išlikusių rotušių. Tentai su senosiomis fotografijomis tapo savotiška maža paroda, leidžiančia praeiviams pažvelgti į rotušės istoriją.
„Aptverdami statybų aikšteles siekiame, kad tvoros tarnautų ne tik saugumui, bet ir visuomenės informavimui. Įprastai, ant statybinių aptvėrimų pateikiame būsimo objekto vizualizacijas, statybos terminus ir kitą aktualią informaciją.
Imdamiesi Vilniaus rotušės remonto darbų išsikėlėme tikslą ne tik informuoti, bet ir suteikti papildomą naudą miestiečiams ir miesto svečiams – senosiomis nuotraukomis papasakoti, kaip rotušė keitėsi bėgant amžiams“, – sakė Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Senosiomis didelės raiškos fotografijomis pasidalijo Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvos centrinis valstybės archyvas ir Lenkijos nacionalinis muziejus. Atrenkant nuotraukas konsultavo Vilniaus muziejaus ir Vilniaus rotušės ekspertai.
Kapitalinis rotušės remontas vyks etapais – planuojama sutvarkyti rotušės fasadą ir rūsio patalpas, restauruoti vertingus fasado elementus, langus, duris bei atlikti kitus būtinus vidaus ir išorės remonto darbus. Vilniaus rotušėje vertingųjų savybių tvarkymui ir autentiškų elementų išsaugojimui bei tvarkymui bus taikomos jai būdingos apdailos medžiagos, darbų atlikimo technologija ir metodika.
Kaip pasakojo Vilniaus rotušės valdytojas Perlis Vaisieta, rotušė – tai istorinė sostinės širdis, kuri per šimtmečius regėjo daug: nuo Vilniaus savivaldos, tuometinio Magistrato, pirklių gildijų ir amatininkų cechų šurmulio, daugiau nei šimtmetį veikusio miesto teatro klegesio iki karališkų porų ir užsienio šalių prezidentų vizitų šiais laikais.
„Tokiam statiniui laikas neišvengiamai palieka savo žymes – nuo susidėvėjusių fasado detalių iki drėgmės pažeidimų pastato viduje. Todėl šis remontas mums yra ne tik estetikos klausimas, bet ir būtinybė išsaugoti Klasicizmo epochos didžiojo architekto Lauryno Gucevičiaus projektuotos Vilniaus rotušės autentiškumą, jos unikalumą ir gyvą dvasią ateities kartoms. Todėl taip svarbu, kad, kol vyks rotušės atnaujinimas, jos erdvės bendraus su vilniečiais ir sostinės svečiais senųjų fotografijų kalba“, – atkreipė dėmesį P. Vasieta.
Vilniaus rotušės fasadas šiuo metu kenčia dėl susidėvėjusios stogo dangos, per mažo diametro lietvamzdžių ir nesandarios lietaus nuvedimo sistemos. Dėl šių trūkumų drėksta fasado tinkas, pažeidžiamos konstrukcijos bei architektūros elementai. Kai kuriose patalpose bus remontuojama grindų danga, valomi ir poliruojami teraco ir marmuro paviršiai, restauruojamos laiptų pakopos bei antpakopiai. Taip pat bus atnaujinami vidaus sienų tinko paviršiai, angokraščių kampai, mechaniškai pažeistos kolonų bazės ir inžinerinės sistemos.
Rotušės vidaus remonto darbai pradėti 2025 m. spalį. Planuojama, kad jie truks iki 2026 m. gegužės. Šiuo laikotarpiu rotušės veikla bus sustabdyta, išskyrus joje įsikūrusį restoraną „Kristoforas“. Vėliau darbai persikels į pastato išorę – juos planuojama baigti iki 2026 m. III ketv. Norintieji rezervuoti santuokas ar renginius Vilniaus rotušėje po remonto, gali ir dabar kreiptis rotušės kontaktais.
Kapitalinio remonto projektą parengė UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“. Rangos darbus atlieka UAB „Ekstra statyba“.