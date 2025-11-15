Vilniaus rajone svarstoma dalinai finansuoti prisijungimą prie vandens ir nuotekų tinklų

Kaip praneša savivaldybė, šia parama siekiama didinti prieinamumą prie centralizuotų tinklų, gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, skatinti aplinkosaugą bei užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos (ES) investicijų panaudojimą.
„Pasitelkdami ES finansavimą, Vilniaus rajone plečiame centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūrą. Tačiau matome, kad dalis gyventojų, kuriems sudaryta galimybė prisijungti, delsia tą padaryti dėl finansinių aspektų, kadangi dalį prisijungimo kaštų turi padengti namų ūkis“, – pranešime teigia Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius.
Numatoma, kad prisijungiant prie vandentiekio ir nuotekų tinklų būtų skiriama 1 tūkst. eurų kompensacija, jei įrengiamų vamzdynų ilgis siekia 25 metrus ar daugiau, o trumpesniam ilgiui kompensacijos dydis proporcingai mažėtų.
Tuo metu gyventojams, prisijungiantiems tik prie nuotekų tinklų, būtų siūloma 800 eurų kompensacija, kai buitinių nuotekų išvado ilgis siekia nuo 25 metrų. Trumpesniems atstumams kompensacija taip pat mažėtų proporcingai.
Be to, nepasiturintiems ir socialiai remtiniems Vilniaus rajono gyventojams planuojama kompensuoti 100 proc. įrengimo išlaidų.
Kaip praneša savivaldybė, dalinį kompensavimą galėtų gauti fiziniai asmenys – vienbučių ir dvibučių namų savininkai ar paveldėtojai, deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus rajone. Parama būtų skiriama ir tiems, kurie prie tinklų prisijungė nuo praėjusių metų sausio 1 d.
Lėšos kompensacijoms būtų numatytos iš savivaldybės biudžeto.
Savivaldybė pažymi, kad tai dar nėra galutinis sprendimas. Dėl kompensacijos skyrimo dar kartą bus balsuojama artėjančiame tarybos posėdyje.
nuotekų tinklasnuotekosVilniaus rajono savivaldybė
