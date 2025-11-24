BūstasNekilnojamasis turtas

Skelbimas dėl administracinių patalpų Vilniuje nuomos pirkimo

2025 m. lapkričio 24 d. 10:26
Administracinių patalpų Vilniuje nuomos pirkimas (toliau – Pirkimas) vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Nekilnojamųjų daiktų paskirtis: administracinės paskirties patalpos skirtos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos funkcijoms ir veiklai vykdyti (toliau – Patalpos).
Perkančioji organizacija: Valstybės įmonė Turto bankas, įm. k. 112021042, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius.
Kontaktiniai asmenys: projektų vadovė Aida Čeičienė, tel. Nr. +370 674 42800, el. paštas: aida.ceiciene@turtas.lt.
Informacija, apie pirkimą skelbiama: internetiniame naujienų portale lrytas.lt.
Perkančiosios organizacijos https://turtas.lt/administracine-informacija/viesieji-pirkimai/ ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos VERT Administracinių patalpų nuomos pirkimas internetiniuose puslapiuose
Pasiūlymų pateikimo tvarka ir terminas: Pirkimo procedūros vykdomos Mercell sistemos priemonėmis.
Pasiūlymai turi būti gauti iki 2025 m. gruodžio 17 d. iki 15:00 val.
Kalba, kuria turi būti parengti Pasiūlymai: Lietuvių.
Dokumentai, kuriuos Kandidatai turi pateikti: nurodyti Pirkimo sąlygose Mercell elektroninėje sistemoje
Techniniai, ekonominiai duomenys, kuriuos turi atitikti patalpos: nurodyti Pirkimo sąlygose Mercell elektroninėje sistemoje
Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio Pasiūlymo vertinimo kriterijais: Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir metodika nurodyti Pirkimo sąlygose Mercell elektroninėje sistemoje
Informacija apie Pirkimą skelbiama: https://turtas.lt/administracine-informacija/viesieji-pirkimai/
Pirkimo sąlygos skelbiamos: Mercell elektroninėje sistemoje
